Maa atmosfääri modelleerimine aja jooksul: tagajärjed elu otsimisele eksoplaneetidel

Teadlased, kes uurivad astrobioloogiat, elu otsimist universumis, kasutavad Maad sageli bioloogiliste ja evolutsiooniliste protsesside mõistmise mallina. See hõlmab Maale sarnaste planeetide otsimist, mida nimetatakse Maa analoogideks. Täpsemalt otsivad teadlased kiviplaneete, mis tiirlevad nende tähe elamiskõlblikus tsoonis ja mille atmosfäär koosneb lämmastikust, hapnikust ja süsinikdioksiidist. Maa atmosfäär on aga aja jooksul oluliselt muutunud.

Cornelli ülikooli teadlased on loonud Maa atmosfääri simulatsiooni fanerosoikumide ajal, Maa ajaloo viimase 500 miljoni aasta jooksul. Sellel simulatsioonil võib olla oluline mõju Päikeseväliste planeetide elu otsimisele. Rebecca Payne'i ja Lisa Kalteneggeri juhitud meeskond lõi mudeli, mis ühendab väljakujunenud kliimamudelid uute atmosfäärisimulatsioonidega, et ennustada, milline oleks selle perioodi atmosfäär välja näinud.

Fanerosoikumide eoon on Maa atmosfääri ja maaelu arengu jaoks eriti oluline. Sel perioodil tõusis hapnikusisaldus ning tekkisid loomad, dinosaurused ja maismaataimed. Analüüsides Maa ülekandespektreid fanerosoikumide perioodil, saavad teadlased ülevaate eksoplaneedi atmosfääri koostisest.

Uurimisrühm leidis, et Maa-sarnase eksoplaneedi atmosfääris esinevad elu keemilised tunnused on fanerosoikumide ajal rohkem väljendunud kui tänapäeva Maa. Selle põhjuseks on seda perioodi iseloomustanud kõrgem hapnikusisaldus. Uuringus tuvastati ka kaks peamist biosignatuuri paari, hapnik ja metaan ning osoon ja metaan, mis tundusid tugevamad umbes 300 miljonit aastat tagasi, kui hapnikutase oli oluliselt kõrgem.

See uurimus on ülioluline eksoplaneetide elumärkide otsimisel. Mõistes, kuidas Maa atmosfäär on aja jooksul arenenud, saavad teadlased paremini tõlgendada eksoplaneedi vaatlustest saadud andmeid. Need teadmised aitavad tuvastada paljutõotavaid sihtmärke tulevaste missioonide jaoks, nagu NASA James Webbi kosmoseteleskoop, püüdes leida elu väljaspool meie päikesesüsteemi.

