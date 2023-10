Maa atmosfääri mõju elu otsimisele universumis

Astrobioloogia valdkonnas näevad teadlased Maad sageli mallina, et mõista eluvõimalusi universumis. Erilist huvi pakuvad Maa analoogid, planeedid, mis sarnanevad meie omadega nii elamiskõlblikkuse kui ka atmosfääri koostise poolest. Maa atmosfäär on aga aja jooksul drastiliselt arenenud, mistõttu on vaja mõista selle minevikku, et paremini otsida elumärke teistelt planeetidelt.

Viimased 500 miljonit aastat kestnud fanerosoikumi eon mängis otsustavat rolli Maa atmosfääri arengus ja erinevate liikide tekkes. Sel perioodil suurenes hapnikusisaldus ning arenesid loomad, maismaa taimed ja dinosaurused. Praegused meetodid, mida kasutatakse eksoplaneetidelt elumärkide otsimiseks, ei võta aga arvesse Maa atmosfääri muutusi aja jooksul.

Selle lõhe ületamiseks lõi Cornelli ülikooli teadlaste meeskond fanerosoikumide ajal Maa atmosfääri simulatsiooni. Rebecca Payne'i ja Lisa Kalteneggeri juhitud meeskonna eesmärk oli pakkuda vahendit eksoplaneedi atmosfääri vaatluste kavandamiseks ja tõlgendamiseks. Mõistes Maa atmosfääri koostist erinevatel perioodidel, saavad astronoomid paremini tuvastada paljutõotavaid sihtmärke elu otsimiseks.

Eksoplaneetide uurimine on praegu üleminekul avastamiselt iseloomustamisele, mida aitavad täiustatud teleskoobid, mis suudavad saada spektreid otse eksoplaneedi atmosfääridest. Selliste meetodite abil nagu otsene pildistamine ja ülekandespektri analüüs, saavad astronoomid koguda olulisi andmeid eksoplaneedi atmosfääri koostise kohta. Eeldatakse, et James Webbi kosmoseteleskoop annab veelgi üksikasjalikumat teavet.

Kuigi avastatud ja iseloomustatud on palju eksoplaneete, napib atmosfääri evolutsiooni eri etappides Maa analooge. Eelkõige pakub huvi fanerosoikumide eon tänu oma olulistele arengutele maapealses elus. Planeedi atmosfääri tekitatud ülekandespektreid simuleerides saavad teadlased kindlaks teha selle koostise ja elumärkide olemasolu.

Maa atmosfääri evolutsiooni mõistmine võib anda väärtuslikke teadmisi eksoplaneetidelt elu otsimiseks. Tuvastades Maa analooge atmosfääri arengu erinevatel etappidel, saavad teadlased maavälise elu jahtimisel potentsiaalseid sihtmärke kitsendada.

