Maale rekordiliselt lähedalt leitud mustad augud

Hiljutine avastus paljastas mustade aukude olemasolu Maale märkimisväärselt lähedal. 153 valgusaasta kaugusel asuvas Hyades'i täheparves on praegu teadaolevalt kaks või kolm musta auku. Erinevalt varasematest avastustest on need mustad augud kobaras, mis on palja silmaga nähtav mõõdukalt tumedast taevast.

Hyades'i täheparv jääb sageli selle kuulsama naabri Plejaadide varju. Hüaadid on aga Maale lähim täheparv. Varasemad mustade aukude vaatlused on olnud palju kaugemal, praegune rekordiomanik on Gaia BH1, mis asub 1,600 valgusaasta kaugusel.

Mustade aukude avastamine Hyades'i klastris sai võimalikuks tänu parve tähtede asukoha ja liikumise täppismõõtmisele. Arvutimudeleid kasutati tähtede jaotuse kordamiseks klastri keskpunkti ümber ja parimad vasted leiti, kui kaasati kaks või kolm musta auku.

Sellel tähelepanekul on oluline mõju täheparvede evolutsiooni ja nende panuse mõistmisele gravitatsioonilainete allikates. Samuti annab see väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas mustade aukude olemasolu mõjutab täheparvede dünaamikat.

Enamik mustade aukude otsinguid on keskendunud Linnutee halo kerasparvedele, kuid see avastus viitab sellele, et avatud klastrid nagu hüaadid, mis asuvad Maale lähemal, pakuvad põnevaid võimalusi edasiseks uurimiseks.

Selle uuringu tulemused avaldati Kuningliku Astronoomia Seltsi igakuistes teadetes.

Allikad:

– Kuningliku Astronoomiaühingu igakuised teated