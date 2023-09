Teistsugune vaatenurk: kas universum on väiksem, kui me arvame?

Uue uuringu kohaselt võib vaadeldav universum tegelikult olla suurem osa olemasolevast. Kuigi enamik kosmolooge usub, et meie vaadeldav universumi nurk on vaid väike osa tohutult suuremast või isegi lõpmatust loomingust, väidab see uuring vastupidist.

Üks põhjus, miks teadlased on pikka aega uskunud, et universum on suur, on galaktikaparvede jaotus. Kui universum ulatuks ainult selleni, mida me näeme, ei tõmbaks gravitatsioonijõud meie poole kaugemal asuvaid galaktikaid, mis tekitaksid asümmeetrilise klastrite mustri. Kuid galaktikad kogunevad ühtlaselt kogu nähtavas universumis suures mastaabis, mis viitab homogeensusele ja isotroopsusele.

Aegruum viitab ka suuremale universumile. Kui aegruum poleks tasane, oleks meie ettekujutus kaugetest galaktikatest moonutatud, muutes need tegelikust palju suuremaks või väiksemaks. Asjaolu, et kauged galaktikad tunduvad kosmilise paisumise tõttu vaid veidi suuremad, viitab sellele, et kosmos peab olema vaadeldavast universumist vähemalt 400 korda suurem.

Lisaks pakub mõistatust kosmiline mikrolaineahju taust, mis on peaaegu täiuslik mustkeha. Kui väikesed temperatuurikõikumised kõrvale jätta, on see ühtlasem kui peaks. Selle selgitamiseks on astronoomid pakkunud välja varajase kosmilise inflatsiooni vahetult pärast Suurt Pauku. Kui see mudel on täpne, võib universum olla umbes 10^26 korda suurem kui see, mida me suudame jälgida.

See uus uuring uurib aga stringiteooriat ja "soomaa" ideed. Stringiteooria, matemaatiliste meetodite kogum, aitab välja töötada keerulisi füüsilisi mudeleid. Mõned stringiteooria mudelid on paljutõotavamad kui teised, mõned neist ühilduvad kvantgravitatsiooniga ja teised mitte. Enamik inflatsioonilise stringiteooria mudeleid langeb "sooalale", mis näitab, et need ei ole paljulubavad.

Selle uuringu teadlased pakuvad stringiteoorias välja idee kõrgema mõõtmega struktuuridest, et selgitada universumit ilma varajase kosmilise inflatsioonita. See lähenemine võimaldab universumit, mis on vaid sada või tuhat korda suurem sellest, mida me suudame jälgida. Kuigi see uuring esitab teistsuguse vaatenurga, on nende leidude kinnitamiseks või vaidlustamiseks vaja täiendavaid uuringuid ja tähelepanekuid.

