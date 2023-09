Uus läbimurre Heilbronni kolmnurga probleemis

Teadlased on teinud hämmastava läbimurde Heilbronni kolmnurga probleemis, matemaatilises mõistatuses, mis on matemaatikuid aastakümneid segadusse ajanud. Probleem hõlmab suurima võimaliku väikseima kolmnurga suuruse määramist, mille saab moodustada ruudu sees olevate punktide rühm.

Heilbronni kolmnurga probleemi pakkus esmakordselt välja saksa matemaatik Hans Heilbronn 1940. aastate lõpus. Sellest ajast alates on probleemi areng olnud aeglane, alates 1980. aastatest pole olulisi edusamme tehtud. Selle aasta mais teatasid kolm matemaatikut – Alex Cohen, Cosmin Pohoata ja Dmitrii Zakharov aga väikseima kolmnurga suuruse uuest ülemmäärast.

Läbimurre saabus pärast seda, kui Cohen komistas Klaus Rothi Heilbronni kolmnurga probleemi vana uuringu otsa. Ta mõistis, et Rothi ideed võivad olla seotud kontseptsioonidega, mida tema nõustaja Larry Guth oli hiljutisel lugemisrühma koosolekul arutanud. Hiljem avastas Cohen, et Pohoata ja Zahharov olid samuti probleemi kallal töötanud ja loonud sama seose.

Teadlased tegid koostööd ja saavutasid seitsme kuu pärast läbimurde. Nende artikkel tutvustab uusi matemaatika valdkondi ja eeldab, et see inspireerib edasisi edusamme Heilbronni kolmnurga probleemi lahendamisel. Tulemus on eriti oluline, kuna see alandab väikseima kolmnurga suuruse ülemist piiri, mis oli püsinud muutumatuna üle nelja aastakümne.

Heilbronni kolmnurga probleemil on seoseid mitmete teiste matemaatika valdkondadega, sealhulgas ristuvad kujundid, arvuteooria ja Fourier analüüs. Probleem hõlmab punktide paigutamist ruudu sees, et maksimeerida väikseima kolmnurga suurust. Kui on suhteliselt lihtne näidata, et väikseima kolmnurga pindala ei saa olla suurem kui 1/(n-2), siis Heilbronn oletas, et piir on veelgi väiksem.

Kuigi teadlased ei ole leidnud suurimat võimalikku väikseimat kolmnurka, on nende läbimurre meie probleemi mõistmisel oluline edasiminek. Loodetakse, et see uus läbimurre toob kaasa edasise edu ja inspireerib Heilbronni kolmnurga probleemi uurimise renessansi.

Allikad:

– [Allikas 1]

– [Allikas 2]