Mõju jaoks valmisolek: kuidas päikesevarjutus elektrivõrke testib

See artikkel uurib eelseisvat rõngakujulist päikesevarjutust ja selle võimalikku mõju Ameerika Ühendriikide elektrivõrkudele. Kuna päikesevarjutus peaks mööduma mitmest olulisest päikeseenergia levialast, sealhulgas Californiast ja Texasest, valmistuvad võrguoperaatorid päikeseenergia võimsuse oluliseks languseks, mis võib tekitada probleeme elektrinõudluse rahuldamisel.

Alates 2017. aasta viimasest päikesevarjutusest on päikeseenergia muutunud USA energiaallikate hulgas palju domineerivamaks. Näiteks Californias on päikeseenergia tootmisvõimsus kahekordistunud ja päike katab nüüd regulaarselt enam kui poole osariigi keskpäevasest vajadusest. Selle tulemusena võib päikeseenergia võimsuse vähenemine varjutuse ajal olla võrgule oluline proovikivi.

Võrguoperaatori hinnangul ei pruugi enam kui kolmandik riigi päikeseenergia võimsusest mingil hetkel varjutuse ajal saadaval olla, mis võib mõjutada umbes 20 miljoni kodu elektritoidet. Võrguoperaatorite väljakutse on kahekordne: alternatiivsete toiteallikate leidmine varjutuse ajal tekkinud tühimiku täitmiseks ja päikeseenergia sujuv tootmine pärast varjutuse möödumist.

California ja Texase võrguoperaatorid, kus päikesevarjutus avaldab märkimisväärset mõju, on sündmuseks valmistunud juba kuid. Vähenenud päikeseenergia võimsuse haldamiseks peavad operaatorid võib-olla lootma maagaasijaamade käivitamisele varem päeval ja kasutama üleöö laetud võrgumõõtmelisi akusid. Energiatootmise kiire kasv pärast varjutuse möödumist on aga veel üks väljakutse, kuna kaldteed ületavad tavapäraseid tasemeid.

Nendest väljakutsetest hoolimata on võrguametnikud oma ettevalmistustes kindlad ja usuvad, et võrk on varjutusega toimetulemiseks hästi ette valmistatud. Elektrijaamade vaheline koordineerimine ja võimalus kasutada alternatiivseid ressursse naaberriikides pakuvad teatud paindlikkust varjutuse mõju juhtimisel. Kuid Texas, mis haldab oma isoleeritud võrku, võib päikeseenergia vähenemisega toime tulla ainulaadsete väljakutsetega.

Lisaks päikeseenergiale avaldatavale mõjule on varjutusel oodata ka sekundaarseid mõjusid, nagu temperatuuri langus ja õhuturbulentsi vähenemine. Need tegurid võivad potentsiaalselt mõjutada ka tuuleenergia tootmist. Sellegipoolest on võrguoperaatorid optimistlikud, et suudavad toime tulla varjutuse põhjustatud väljakutsetega ja säilitada stabiilse elektrivarustuse.

