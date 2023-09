Kas hiired saavad õppida uut laulu?

Aastaid uskusid teadlased, et hiirelaulud on instinktiivsed ja fikseeritud. Kuid 2012. aastal viis Duke'i ülikooli neurobioloogide meeskond selle oletuse kontrollimiseks läbi katse. Teadlased kurdisid kirurgiliselt viis hiirt ja võrdlesid nende laule kuulvate hiirte omadega. Nad leidsid, et kurdistatud hiirte laulud muutusid halvemaks ja tundmatuks, mis näitab, et võime kuulda ennast ja teisi on hiirelaulu jaoks ülioluline.

See katse andis vihjeid keele päritolule, mida on pikka aega peetud "teaduse kõige raskemaks probleemiks". Kuigi hääleõppimist on täheldatud selliste liikide puhul nagu laululinnud ja vaalad, uskusid teadlased, et need võimed ei ole inimkeelega seotud. Hiirte hääleõppe avastamine viitas sellele, et keelekriitiline võime võib eksisteerida pidevalt.

Teised leiud on veelgi hägustanud piiri inimeste ja loomade suhtluse vahel. Uuritud on kilpkonni, kes tekitavad ja reageerivad helidele, korallivastseid, kes kuulevad terveid riffe, ja taimi, mis suudavad helisid tuvastada. Need avastused viitavad sellele, et kavatsust ja tähendust võib leida mitteinimlikest helidest, mis viitab reeglipõhiste struktuuride tekkimisele keeles.

Sajandeid on keelt peetud inimese ainulaadseks omaduseks, mis eristab meid teistest liikidest. See usk on õigustanud meie ülemvõimu loomade üle ja muutnud keele arengu mõistatuseks. Lingvistika, bioloogia ja kognitiivteaduste eksperdid kahtlustavad aga nüüd, et keelel võib olla liikidevahelisi komponente, mis heidavad valgust loomade siseelule ja meie enda evolutsiooniajaloole.

Allikas: The New York Times

Mõisted:

– Vokaalõpe: võime õppida ja tekitada helisid jäljendamise ja harjutamise kaudu.

– Sonogramm: heli visuaalne esitus, mis näitab erinevate komponentide sagedust ja intensiivsust.

– Neurobioloog: teadlane, kes uurib närvisüsteemi ja selle seost käitumisega.

– Vaalalised: mereimetajad, sealhulgas delfiinid ja vaalad.

– Loivalised: mereimetajad, sealhulgas hülged ja merilõvid.

– Eesajud: aju esiosa, mis vastutab kõrgemate kognitiivsete funktsioonide eest.

– Sukeldatud maismaasild: maismaaühendus kahe maismaa vahel, mis on merepinna tõusu tõttu vee all.