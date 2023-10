Tolmu suurenemine õhus tekitab muret kliimamuutuste pärast

ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) andmetel on tolmu hulk maailma õhus 2022. aastal halvenenud. Organisatsioon kutsus üles tegema täiendavaid uuringuid seoses kliimamuutuste ja liivatormide levikute suurenemisega. Tolmu suurenemise põhjuseks on suurenenud heitkogused sellistest piirkondadest nagu Lääne-Kesk-Aafrika, Araabia poolsaar, Iraani platoo ja Loode-Hiina.

WMO juht Petteri Taalas rõhutas, et inimtegevus mõjutab liiva- ja tolmutorme. Kõrgemad temperatuurid, põud ja suurenenud aurustumine põhjustavad mulla niiskuse vähenemist, mis koos halva maakorraldusega soodustab sagedasemaid liiva- ja tolmutorme. WMO aastaaruanne analüüsis tolmutormide esinemist ja ohte, tuues välja nende mõju ühiskonnale.

Aruandest selgus, et 2022. aastal oli maailma keskmine aastane keskmine tolmu pinnakontsentratsioon veidi kõrgem kui 2021. aastal. 2021. aastal oli see näitaja 13.5 mikrogrammi kuupmeetri kohta, 2022. aastal aga 13.8 mikrogrammini kuupmeetri kohta. Bodele piirkonnas Tšaadis registreeriti kõrgeim hinnanguline aastane keskmine tolmu pinnakontsentratsioon, mis jäi vahemikku 900–1,200 mikrogrammi kuupmeetri kohta. Lõunapoolkeral, Kesk-Austraalias ja Lõuna-Aafrika läänerannikul oli kontsentratsioon kõrgeim, ulatudes 200–300 mikrogrammi kuupmeetri kohta.

Tolmutormidel on kaugeleulatuvad tagajärjed, aidates kaasa taeva tumenemisele ja õhukvaliteedi halvenemisele. Aruandes väideti, et igal aastal satub atmosfääri ligikaudu 2,000 miljonit tonni tolmu, mis mõjutab majandust, ökosüsteeme, ilmastikku ja kliimat isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvates piirkondades. Kuigi looduslikud protsessid mängivad oma rolli, annavad olulise panuse ka halb vee- ja maamajandus.

Bülletäänis tõsteti esile kolm suuremat intsidenti 2022. aastal, sealhulgas „erandlik tolmupuhang” Põhja-Aafrikast Hispaania ja Portugali kohal, mis ületas Euroopa Liidu õhukvaliteedi eeskirju. Lähis-Idas toimus veel üks ränk tolmutorm, mis vähendas nähtavust kogu piirkonnas. Lisaks mõjutas põllumajandustegevust Ameerika Ühendriikide idaosa põllumaade tolmutorm.

Taalas rõhutas, kui oluline on tegeleda liiva- ja tolmutormide mõjuga tervisele, transpordile ja põllumajandusele. Bülletäänis kutsuti üles täiendavalt uurima tolmutormide ja kliimamuutuste vahelist seost, kuna see valdkond on suures osas veel uurimata. WMO eesmärk on luua nelja aasta jooksul kogu maailmas ilmastikukatastroofide varajase hoiatamise süsteemid, et leevendada kliimamuutuste, sealhulgas tolmutormide süvenevat mõju.