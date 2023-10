Uued uuringud näitavad, et vaalapüük hävitas 20. sajandil enamuse Vaikse ookeani põhjaosa idapoolsetest vaaladest

By

UCLA bioloogide läbiviidud uue uuringu kohaselt hävitas 99. sajandil 20% Vaikse ookeani idaosa uimevaalade pesitsuspopulatsioonist vaalapüügi tõttu. See arv on varasematest hinnangutest oluliselt suurem, mis toob esile inimtegevuse keskkonnamõju raskusastme. Kui varasemad uuringud põhinesid vaalapüügiandmetel või mitokondriaalsel DNA-l, kasutati selles uuringus kogu genoomi, et anda põhjalik arusaam ülejäänud vaalade praegusest suurusest ja geneetilisest mitmekesisusest.

Tööstuslik vaalapüük põhjustas 20. sajandil vaalade populatsiooni peaaegu väljasuremise, eriti Vaikse ookeani idaosas. See on vastupidine 19. sajandile, mil vaalapüük hävitas enamiku vaalaliike, kuid suuremad liigid, nagu sini- ja uimvaalad, suutsid suhteliselt vigastamata ellu jääda.

UCLA bioloogide läbiviidud uuringud olid keerulised, kuna elusvaaladelt DNA proovide saamine osutus keeruliseks. Uuring hõlmas aga 50 vaala analüüsi, sealhulgas California lahe uimvaalaid, kes ei olnud vaalapüüdjate sihtmärgiks, vaid kuulusid väikesesse isoleeritud rühma.

Uuringu tulemused näitasid, et California lahe uimvaalad lahknesid umbes 16,000 114 aastat tagasi, säilitades ligikaudu 20 täiskasvanud kasvatajast koosneva populatsiooni. Seevastu Vaikse ookeani idaosa põhjaosa populatsioon oli suur ja omavahel seotud, kuni 24,000. sajandi vaalapüük viis 305–26 aasta jooksul arvukuse katastroofilise vähenemiseni 52 XNUMX isendilt XNUMX-le.

Vaatamata laastavale langusele on Vaikse ookeani põhjaosa ülejäänud vaalade geneetiline mitmekesisus siiski piisav, et võimaldada nende taastumist, kui rakendatakse piisavaid kaitsemeetmeid. Siiski on nende vaalapopulatsioonide jätkuva taastumise jaoks ülioluline säilitada praegune kaitse ja tegeleda välisohtudega, nagu kliimamuutused ja laevalöögid.

Uuring, mis viidi läbi surnud UCLA professorile Robert Wayne'ile, on oluline samm edasi uimevaalade ees seisvate väljakutsete mõistmisel. Kuna arvutuslikud mudelid paranevad, on selliste tegurite kaasamine nagu kliimamuutused väljasuremisohu hindamisel ja tõhusate kaitsestrateegiate väljatöötamisel hädavajalik.

Kokkuvõte:

Uuest uuringust selgub, et 20. sajandi vaalapüük põhjustas peaaegu väljasuremise 99% Vaikse ookeani idaosa põhjapoolsetest vaaladest. UCLA bioloogide poolt läbi viidud uuringus kasutati kogu genoomi, et anda terviklik arusaam ülejäänud vaalade praegusest suurusest ja geneetilisest mitmekesisusest. Kuigi Vaikse ookeani idaosa põhja-uimvaalade populatsioon võib kaitsemeetmetega taastuda, on kaitse säilitamine ja välisohtudega tegelemine nende ellujäämise jaoks üliolulised. Uuring rõhutab inimtegevuse laastavat mõju keskkonnale ja rõhutab arvutusmudelite väljatöötamise tähtsust väljasuremisriskide hindamiseks ja kaitsestrateegiate väljatöötamiseks.

Mõisted:

– Geneetiline mitmekesisus: teatud liigi või populatsiooni geenide mitmekesisus.

– Mitokondriaalne DNA: rakkude mitokondrites paiknev geneetiline materjal, mis on päritud ainult emalt ja mida kasutatakse tavaliselt geeniuuringutes.

– Vaalapüük: vaalade küttimine ja tapmine nende liha, õli või muude toodete saamiseks.

– Tööstuslik vaalapüük: laiaulatuslik vaalade küttimine ärilistel eesmärkidel.

– Genoom: organismi geneetilise materjali täielik komplekt.

Allikad:

– Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring

– UCLA bioloogide poolt läbi viidud uuringud