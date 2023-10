Uue planeedi sünd: planeetide kokkupõrke järelvalguse jälgimine

Astronoomid on potentsiaalselt tuvastanud kahe hiidplaneedi vahelise tohutu kokkupõrke tagajärjed – nähtus, mis võib viia uue planeedi tekkeni. See vaatlus pakub harukordset võimalust olla reaalajas planeedi sünni tunnistajaks ja heidab valgust planeedi tekkeprotsessile.

2021. aasta detsembris märkasid astronoomid Maast ligikaudu 1,800 valgusaasta kaugusel asuva päikesesarnase tähe ebaharilikku värelemist. Tähel, mida tuntakse nimega ASASSN-21qj, ilmnes nähtava valguse muutusi mitme kuu jooksul, kohati peaaegu kadus, enne kui naasis algse heleduse juurde. Seda hämarduvat nähtust seostatakse sageli tähe ja Maa vahelt läbiva materjaliga.

Kuid just amatöörastronoom nimega Arttu Sainio juhtis tähelepanu olulisele tähelepanekule. Ta märkis, et kaks ja pool aastat enne tähe tuhmumist oli infrapunavalguse emissioon selle asukohast suurenenud ligikaudu 4%. See tõstatas küsimuse, kas need kaks vaatluskomplekti on omavahel seotud ja mis võib ASASSN-21qj ümber toimuda.

Ajakirjas Nature avaldatud uuringus väidavad teadlased, et vaatlusi seletatakse kahe planeedi vahelise kataklüsmilise kokkupõrkega. Hiiglaslikud kokkupõrked mängivad planeetide kujunemisel otsustavat rolli, määrates nende suuruse, koostise, termilised olekud ja orbiidi mustrid. Kuigi arvatakse, et sellised kokkupõrked põhjustavad meie päikesesüsteemis mitmesuguseid nähtusi, on otseseid tõendeid galaktikas toimuvate hiiglaslike mõjude kohta vähe.

Teadlaste sõnul oleks kokkupõrge vabastanud esimestel tundidel rohkem energiat, kui täht ise kiirgab. Löök oleks tekitanud kuuma, hõõguva materjali massi, mis on palju suurem kui algsed planeedid, mis seletab NASA kosmoseteleskoobi WISE poolt täheldatud infrapuna heledust. Kokkupõrke tagajärjel tekkinud laienenud planeedikeha jahtumiseks ja kokkutõmbumiseks kulub miljoneid aastaid, moodustades lõpuks uue planeedi.

Kokkupõrge oleks paiskunud ka prahti erinevatele orbiitidele tähe ümber, millest osa oleks aurustunud ja moodustanud pisikesi jää- ja mäekristallide pilvi. See klompsuv materjalipilv takistas tähe nähtavat valgust, põhjustades ebaühtlase hämarduse. Teadlased oletavad, et kokkupõrge hõlmas kahte Neptuuni-laadset jäärikast maailma.

Selle tähesüsteemi uurimine võib anda väärtuslikku teavet planeedi moodustumise protsessi kohta. Teadlaste hinnangul pidi kokkupõrkejärgne keha olema Maast sadu kordi suurem, mis viitab sellele, et põrkuvad planeedid olid mitu korda suuremad kui Maa ja võivad olla ka Uraani ja Neptuuniga sarnased. Kokkupõrkejärgse keha temperatuur on hinnanguliselt umbes 700 °C, mis näitab madala keemistemperatuuriga elementide, näiteks vee olemasolu.

Täiendavad vaatlused teleskoopide, nagu NASA JWST, abil võimaldavad teadlastel uurida prahipilve, määrata osakeste suurust ja koostist, uurida kokkupõrkejärgse keha keemiat ja jälgida selle jahutusprotsessi. See pikaajaline vaatlus võimaldab teadlastel olla tunnistajaks süsteemi arengule ja laiendada meie arusaama hiiglaslikest mõjudest ja planeedisüsteemidest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et planeetide kokkupõrke tuvastamine ja sellele järgnev uue planeedi teke pakub ainulaadset võimalust olla maailma sünni tunnistajaks reaalajas. Need tähelepanekud aitavad kaasa meie teadmistele planeetide moodustumise protsessidest ja annavad väärtuslikku teavet planeedisüsteemide dünaamikast.

Allikad:

– Originaalartikkel: The Conversation (Creative Commonsi litsents)

– Pilt: Pixabay