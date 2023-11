Thales Alenia Space, et toetada Türgi teedrajavat Kuu-reisi

Juhtiv lennundusettevõte Thales Alenia Space on sõlminud olulise lepingu, et aidata Türgil tema ambitsioonikat Kuu-missiooni. Thalese ja Leonardo kaasomandis olev ühisettevõte pakub olulist sidetehnoloogiat Türgi avatavale Kuu-ettevõttele AYAP-1.

Türgi kosmoseagentuuri algatatud riikliku kosmoseprogrammi raames on kuuuuringute programmi AYAP eesmärk uurida ja koguda väärtuslikke andmeid meie lähima taevanaabri juurest. Tuntud Türgi kosmosetehnoloogia uurimisinstituut Tübitak Uzay vastutab kosmoseaparaadi AYAP-1 arendamise, integreerimise, testimise, käivitamise ja käitamise eest.

Sujuva suhtluse tagamine kogu missiooni jooksul on selle edu jaoks ülimalt oluline. Thales Alenia Space'i kosmosetehnoloogia alased teadmised pannakse tööle, kui nad tarnivad S-riba transponderit, mis on AYAP-1 telemeetria, jälgimise ja juhtimise alamsüsteemi oluline komponent. See transponder hõlbustab oluliste andmete edastamist Maale, võimaldades teadlastel ja teadlastel hoolikalt jälgida kosmoseaparaadi edenemist ja koguda hindamatuid teadmisi.

Thales Alenia Space'il on kiiduväärt kogemused tipptasemel lahenduste pakkumisel kosmoseuuringute missioonide jaoks. Nende uuenduslik lähenemine kosmosetehnoloogiale on teinud neist usaldusväärse partneri erinevatele kosmoseagentuuridele kogu maailmas. Selle partnerlusega tugevdatakse Türgi kosmoseuuringute püüdlusi veelgi.

Tehes koostööd ettevõttega Thales Alenia Space, saab Türgi juurdepääsu valdkonna juhtivatele teadmistele ja kommunikatsioonitehnoloogia edusammudele. See koostöö mitte ainult ei kiirenda Türgi suutlikkust kosmoseuuringute vallas, vaid soodustab ka rahvusvahelist koostööd meie universumi uurimisel.

