Põnev rõngakujulise päikesevarjutuse vaatamise võimalus Texase osariigi parkides

Texas State Parks valmistub pakkuma suurepäraseid vaatevõimalusi rõngakujuliseks päikesevarjutuseks, mis on nähtav üle Texase taeva 14. oktoobril. Seoses ürituse eeldatava populaarsusega on sel päeval riigiparkidesse sissepääs piiratud päevapiletite või telkimisloa eelostetud isikutega. Oluline on märkida, et riigipargi pass ei garanteeri sissepääsu, seega on soovitatav oma koha kindlustamiseks reserveerida kämping või päevapilet niipea kui võimalik.

Rõngakujuline päikesevarjutus kulgeb üle Texase Midlandist/Odessast kuni Corpus Christini, mille rajal paikneb seitseteist Texase loodusparki. Varjutus toimub siis, kui päike, kuu ja maa joonduvad ruumis. Rõngakujulise varjutuse ajal tundub kuu pisut väiksem kui päike, luues illusiooni taevas olevast tulerõngast. Kuu hakkab päikest varjama 10. oktoobril kella 20 paiku ja tulerõngas on nähtav kella 14 paiku Texase ja New Mexico piiril.

Seejärel liigub varjutus üle osariigi kagusse, kusjuures kogu kestus varieerub olenevalt vaatepunktist. Mida lähemale varjutuse teele asute, seda kauem saate tulerõngast nautida. Parkidesse on soovitatav varakult kohale jõuda ja hiljaks jääda, kuna liikluses võib esineda viivitusi kogu osariigist ja riigist pärit külastajate tõttu. Võtke kindlasti kaasa piisavalt toitu, vett ja kütust ettenägematute viivituste puhuks.

Texase osariigi pargis päikesevarjutuse vaatamisel on oluline parkida ainult selleks ettenähtud kohtades ja ohutuse huvides vältida teid. Pargitöötajad suunavad külastajaid vajadusel kõnniteelt maha, kuhu parkida. Lisaks pakuvad pargid enne või pärast varjutust rangeri juhitud programme, seega on soovitatav osaleda nendes informatiivsetes ja harivates programmides.

Ärge jätke kasutamata seda ainulaadset ja põnevat võimalust olla tunnistajaks rõngakujulisele päikesevarjutuseks Texase osariigi parkides. Tee oma broneeringud ja valmistu varakult, et tagada meeldejääv kogemus.

