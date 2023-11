Teismeliste galaktikad: kosmilise noorukiea keemia lahtiharutamine

Hiljutine Northwesterni ülikooli astrofüüsikute poolt läbi viidud uuring, milles kasutati NASA James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) andmeid, heidab valgust "teismeliste galaktikate" keemilisele koostisele. Need galaktikad, mis tekkisid umbes kaks kuni kolm miljardit aastat pärast Suurt Pauku, on ebatavaliselt kuumad ja sisaldavad ootamatuid elemente, nagu niklit, mida on kurikuulsalt raske jälgida.

Selle uuringu tulemused, mis avaldatakse ajakirjas The Astrophysical Journal Letters, on osa käimasolevast Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) uuringust. Allison Stromi juhtimisel Northwesterni ülikoolist püüavad teadlased mõista, kuidas galaktikad on kosmilise ajaloo jooksul arenenud.

Strom võrdleb teismelisi galaktikaid teismelistega, väites, et mõlemad läbivad kasvuhoo ja muutuvad oma kujunemisaastatel. Uurides nende galaktikate keemilist DNA-d nende noorukieas, saavad teadlased ülevaate sellest, kuidas nad kasvasid ja kuidas nad edasi arenevad. CECILIA uuring keskendub kaugete galaktikate spektrite vaatlemisele, uurides valguse hulka erinevatel lainepikkustel. See teave paljastab galaktikates esinevad põhielemendid, aidates astrofüüsikutel mõista mineviku ja tulevasi galaktilisi tegevusi.

Stromi ja tema kaastöötajate läbiviidud uuring hõlmas JWST-i kasutamist 33 kauge teismelise galaktika pidevaks jälgimiseks 30 tunni jooksul. Seejärel ühendasid nad 23 galaktika spektrid, et luua liitkujutis, pakkudes sügavamat ja üksikasjalikumat arusaama, kui ükski maapealne teleskoop suudaks pakkuda. Saadud spekter tõi kaasa mõningaid üllatusi, sealhulgas nikli olemasolu, elemendi, mida on selle harulduse tõttu raske jälgida.

Veelgi enam, uuring näitas, et teismeliste galaktikate temperatuur on kõrgem kui nende küpsemate kolleegidega. See näitab, et galaktikad olid oluliselt erinevad ja kogesid noorukieas ainulaadseid tingimusi. Strom rõhutab sisemist seost galaktikate temperatuuri ja keemia vahel, mis viitab sellele, et täheldatud erinevused on galaktikate erineva keemilise DNA ilming.

See uurimus aitab kaasa meie arusaamale tähtede evolutsioonist, pakkudes ülevaadet sellest, kuidas galaktikad aja jooksul kasvavad ja muutuvad. Teismeliste galaktikaid uurides loodavad teadlased avastada protsesse, mis kujundavad galaktikaid nagu meie oma Linnutee, ja teha kindlaks, miks mõned näivad olevat "punased ja surnud", samas kui teised jätkavad tähtede moodustamist.

KKK

Mis on CECILIA uuring?

CECILIA uuring on programm, mis kasutab NASA James Webbi kosmoseteleskoopi, et uurida kaugete galaktikate keemiat. Nende galaktikate spektreid analüüsides saavad teadlased ülevaate nende keemilisest koostisest ja sellest, kuidas need on aja jooksul arenenud.

Mis tähtsus on teismeliste galaktikate uurimisel?

Teismelised galaktikad esindavad galaktika evolutsiooni olulist faasi, kus toimub märkimisväärne kasv ja muutus. Nende galaktikate keemilist DNA-d uurides saavad astrofüüsikud paremini mõista galaktikaid kujundavaid protsesse ja nende erinevusi.

Miks on nikli olemasolu teismeliste galaktikates üllatav?

Nikkel on haruldane element, mida on keeruline jälgida. Selle esinemine teismeliste galaktikates viitab ainulaadsetele tingimustele või omadustele nendes galaktikates, mis heidab valgust tähtede käitumisele ja protsessidele galaktilises keskkonnas.

Miks on teismeliste galaktikad kuumemad kui küpsemad galaktikad?

Teismeliste galaktikates täheldatud kõrgemad temperatuurid annavad täiendavaid tõendeid nende erineva keemilise DNA kohta. Gaaside temperatuur ja keemia galaktikates on omavahel olemuslikult seotud, näidates erinevaid tingimusi ja keskkondi, mida nende noorukieas kogeti.