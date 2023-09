Tasmaania tiiger: teadlased taastavad väljasurnud loomalt RNA

By

Rootsi teadlaste meeskond on edukalt ekstraheerinud RNA 132-aastaselt Tasmaania tiigrist, mida tuntakse ka tülatsiini nime all, tehes sellest esimese väljasurnud loomaperekonna, kellelt RNA on leitud. Tülatsiini, triibulist lihasööja kukkurlooma, jahtiti 1930. aastatel Austraalias Tasmaania saarel väljasuremiseni.

Taastades RNA, mis muundab DNA-s kodeeritud teabe valkudeks, saavad teadlased väärtuslikku teavet väljasurnud loomade geeniaktiivsusest, mida varem arvati olevat kadunud. See avastus avab uusi võimalusi väljasurnud liikide bioloogia uurimiseks.

Erinevalt DNA-st, mis võib anda teavet liigil olevate geenide kohta, näitab RNA, milliseid geene rakkudes valkude tootmiseks aktiivselt kasutatakse. RNA on aga habras ja laguneb palju kiiremini kui DNA, mistõttu on ajalooliste proovide päästmine keeruline.

Teadlased kasutasid modifitseeritud protokolli, et eraldada miljoneid RNA ahelaid tülatsiiniproovi nahast ja lihastest, mis kataloogiti 1891. aastal ja säilitati Stockholmi loodusloomuuseumis. Kuigi mõnel RNA-l oli kahjustuse märke, kinnitati tülatsiini RNA järjestuste autentsust, võrreldes neid liigi genoomiga.

Teadlased avastasid RNA, mis kodeerib lihasproovides koespetsiifilisi valke, nagu titiin ja aktiin, mis vastutavad lihaskiudude elastsuse ja kokkutõmbumise eest. Nahaproovides leidsid nad RNA, mis kodeerib struktuurset valku, mida nimetatakse keratiiniks. RNA profiilid on väga sarnased olemasolevate liikide profiilidega ja annavad ülevaate konkreetsetest anatoomilistest tunnustest.

Lisaks tülatsiini potentsiaalselt taaselustamise käimasolevatele jõupingutustele võib RNA taastamine väljasurnud liikidest aidata kaasa meie arusaamisele viiruse evolutsioonist. Erinevate RNA viiruste olemasolu tuvastamine aja jooksul võib meie teadmisi selles valdkonnas edendada.

Uuringu tulemused on tõstatanud väljasuremisprojektidega seotud eetilisi ja tehnoloogilisi küsimusi. Veelgi enam, tülatsiini isendi avastamine Rootsi muuseumist tekitab uudishimu selle vastu, kuidas see Austraalias oma algsest elupaigast tuhandete miilide kaugusele sattus.

See teedrajav uurimus on avaldatud ajakirjas Genome Research.

Mõisted:

– RNA: ribonukleiinhape, molekul, mis teisendab DNA teabe valkudeks.

– Tülatsiin: triibuline lihasööja kukkurloom, tuntud ka kui Tasmaania tiiger.

– Genoom: organismi geneetilise materjali, sealhulgas DNA täielik komplekt.

– De-väljasuremine: väljasurnud liikide taaselustamise protsess.

– Viiruse areng: viiruspopulatsioonide areng ja muutused aja jooksul.

Allikad:

- "132-aastase väljasurnud tülatsiini RNA taastati, esimene." EurekAlert! Teadusuudised.

– "14,000 XNUMX-aastaselt mumifitseerunud hundikutsikalt leitud vanim RNA." National Geographic.