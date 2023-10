Põnev takin: ainulaadne veiseliik

By

Takin, teaduslikult tuntud kui Budorcas taxicolor, on põnev ja ainulaadne veiseliik. Takinil on neli alamliiki: Bhutani takin (B. taxicolor whitei), kuldne takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor) ja Sichuani takin (B. taxicolor tibetana). Need olendid elavad Aasia mägipiirkondades ja metsaga kaetud orgudes, mis ulatuvad Bhutanist, Myanmarist, Põhja-Indiast, Kesk- ja Lõuna-Hiinast ning Tiibetist.

Takini dieet koosneb peamiselt hooajaliselt kättesaadavast taimestikust, näiteks puude ja põõsaste lehtedest. Samuti tarbivad nad talvel, kui nende eelistatud toitu napib, rohtu, rohtu ja õrnu oksi. Takinidel on omapärased füüsilised omadused, mis meenutavad lehmade, kitsede ja lammaste ristand. Neil on põdrataolised ninad ja lühikesed jässakad jalad, mis toetavad nende suurt jässakat keha.

Nii isas- kui ka emasloomadel on gnuud sarnased sarved, mis väljuvad nende peavõrast ja kõverduvad ülespoole. Nende karusnahk ulatub olenevalt alamliigist hallikaspruunist punaka või šokolaadipruunini. Kuldsel takinil on iseloomulik kuldset värvi karusnahk, mis võis inspireerida kreeka mütoloogia kuldvillaku.

Takinid navigeerivad oma mägistes elupaikades oma spetsiaalselt kohandatud lõhestatud sõrgade abil, võimaldades neil läbida järsku ja kivist maastikku. Suvel moodustavad nad kuni 300-pealised karjad paaritumiseks ja toidu külluslikuks kättesaadavuseks. Kuid talvekuudel jagunesid karjad väiksemateks, umbes 15–30 loomast koosnevateks rühmadeks. Isased takinid on tavaliselt üksikud, välja arvatud sigimishooajal.

Isased märgivad oma domineerimist, pihustades uriini jalgadele, rinnale ja näole, luues haistmisindikaatori teistele takiinidele. Kuigi takinidel on vähe looduslikke kiskjaid, võivad lumeleopardid röövida vasikaid ning röövloomad, nagu leopardid, tiigrid, hundid ja Aasia mustad karud, sihivad aeg-ajalt täiskasvanuid. Takinid kasutavad köhivat heli, et hoiatada karja, kui nad ohu tajuvad, ajendades teisi põgenema metsaalusesse ja end varjama.

Kahjuks peab Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN) kõiki takini alamliike haavatavaks. Hiljutised uuringud näitavad, et nende levila võib olla väiksem kui varem hinnatud, mis viitab sellele, et neil võib olla suurem oht ​​ohustada, kui esialgu arvati.

