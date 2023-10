Teadlased töötavad välja magnetilisi nanoosakesi, et puhastada veest süsivesinike saastet

Lisaks kliimakriisile kasvuhoonegaaside heitkoguste kaudu kaasaaitamisele seab fossiilkütuste peamisteks komponentideks olevate süsivesinike laialdane kasutamine olulisi keskkonnaprobleeme. Süsivesinikud on kõige levinum orgaaniliste saasteainete klass Maal ja neid leidub toornaftas, mida kasutatakse tavaliselt transpordi- ja küttekütusena, samuti plastmaterjalides.

Vaatamata kasvavale teadlikkusele kliimamuutuste laastavatest mõjudest sõltub maailmamajandus endiselt suuresti fossiilkütustest. Ajakirjas Advanced Science avaldatud hiljutise artikli kohaselt ulatub maailma toornafta ja maagaasi tootmine miljarditesse tonnidesse, mis aitab kaasa tohutul hulgal kasvuhoonegaaside eraldumisele. Lisaks üldtuntud keskkonnamõjudele on muret tekitanud süsivesinikest tulenev ulatuslik mikroplastireostus. Mikroplasti on leitud kaugetest piirkondadest, nagu Arktika, ja isegi pilvedest.

Selle kiireloomulise plastireostuse ja vees sisalduva süsivesinikega saastumise probleemi lahendamine nõuab tõhusaid lahendusi. Kuigi tehakse jõupingutusi fossiilkütustelt loobumiseks ja plasttoodete alternatiivsete võimaluste uurimiseks, on vaja usaldusväärset meetodit süsivesinike eemaldamiseks veest. Praegused meetodid, nagu koorimine ja flokulatsioon, suudavad eemaldada ainult suuremaid mikroplastitükke, jättes väiksemad osakesed mõjutamata.

Selle probleemi lahendamiseks töötas Marcus Haliku juhitud Friedrich-Alexander-Universitäti teadlaste meeskond välja universaalse tervendamismeetodi, kasutades superparamagnetilisi raudoksiidi nanoosakesi (SPION). Nende nanoosakeste suurus on ligikaudu 10 nm ja neil on suur aktiivne pindala. SPIONide superparamagnetismi omadus võimaldab neid välise magneti abil hõlpsasti koguda.

Teadlased demonstreerisid oma magnetilise veepuhastustehnoloogia tõhusust, eemaldades erinevatest veeproovidest edukalt erinevaid süsivesinikke, sealhulgas õlisid ja mikroplastiosakesi. Leiti, et SPIONid on taaskasutatavad ja neid saab mitu korda kasutada. Huvitav on see, et pärast ühte tervendamistsüklit näitas rauaosakeste ja plastijäätmete segu endiselt õli imavaid omadusi, ületades ainult puhtaid SPIONe.

Kuigi veel tuleb ületada mõningaid väljakutseid, nagu näiteks lahenduse leidmine kogutud süsivesinike ringlussevõtuks, usub meeskond, et nende töö aitab vältida mikroplasti ja orgaaniliste saasteainete sattumist ookeanidesse ja muudesse veeallikatesse. Samuti töötavad nad selle nimel, et laiendada saasteainete valikut, mida SPIONid võivad sihtida, sealhulgas anorgaanilised saasteained. Nende edusammude realiseerimiseks on vaja edasi arendada prototüübi magnetseparaatorit ja rahalist toetust.

See uuenduslik lähenemine, milles kasutatakse magnetilisi nanoosakesi, pakub paljulubavat potentsiaali vee süsivesinike reostuse ülemaailmse probleemi lahendamiseks. Töötades välja tõhusad meetodid süsivesinike eemaldamiseks ja ringlussevõtuks, saame leevendada mõju keskkonnale ja liikuda säästvama tuleviku poole.

