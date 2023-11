Uus uuring paljastab merilõvide põneva jahikäitumise

Hiljutine video, mis jäädvustab Kanadas Nanaimo ranniku lähedal kaheksajalaga võitlevat merilõvi, on heitnud uut valgust nende merekiskjate keerulisele jahikäitumisele. Lindsay Bryant, kes selles piirkonnas regulaarselt ujub, komistas haaravale kohtumisele. Esialgu pidas Bryant seda segi sellega, et merilõvi on millessegi sassis, ja hakkas suhtlemist salvestama. Alles hiljem kaadreid üle vaadates taipas ta, et tegemist oli merelõvi ja kaheksajala vahelise intensiivse võitlusega.

YouTube'is jagatud videos on näha, kuidas merilõvi kaheksajalaga jõuliselt ringi tuiskab, kasutades kõrvalehoidvaid manöövreid, et vältida kaheksajala kaheksa käe lõksu sattumist. Briti Columbia ülikooli mereimetajate uurija Andrew Trites selgitas, et terve kaheksajala allaneelamine on merilõvide jaoks keeruline ülesanne. Kaheksajalal on võime vastu seista allaneelamisele, kasutades oma käsi, et haarata merilõvi peast, mis võib põhjustada lämbumist.

Selle takistuse ületamiseks kasutavad merilõvid strateegilist jahitehnikat. Trites paljastas, et merilõvid hammustavad korraga kaheksajala ühte kätt, avaldades piisavalt jõudu, et käe küljest ära rebida. See võimaldab neil saaki tarbida ilma lämbumisohuta. Huvitaval kombel teostavad merilõvid seda tehnikat veepinnal, kuna nad võivad õhus tekitada suurema pöördemomendi kui vee all.

Märkimisväärne kohtumine merilõvi ja kaheksajala vahel pakkus Lindsay Bryantile tõeliselt ainulaadse ujumiskogemuse. Nimetades seda "üks kord elus nähtuks", jagas ta kaadreid sotsiaalmeedias, jättes vaatajad vaimustusse kahe kohutava ookeaniolendi vahelisest intensiivsest võitlusest.

FAQ:

K: Miks hammustavad merilõvid kaheksajalgade jahtimisel korraga ühte kätt?

V: Merilõvid hammustavad korraga ühte kätt, et vältida lämbumist. Käe küljest rebides saavad nad saagi ära süüa, ilma et oleks oht, et kaheksajalg nende peast haarab.

K: Kus merilõvi ja kaheksajala kohtumine toimus?

V: Kohtumine leidis aset Kanadas Nanaimo ranniku lähedal Vancouveri saare lähedal.

K: Kes video salvestas?

V: Lindsay Bryant, kes ujub regulaarselt selles piirkonnas, jäädvustas märkimisväärseid kaadreid merilõvi ja kaheksajala lahingust.