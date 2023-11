Uurimine on käimas pärast seda, kui Midlandis Smash-and-Grabis varastati väärtuslikke "võlukaarte"

By

Provintsi politsei uurib praegu Midlandis aset leidnud hulljulget lõhkumisjuhtumit. Üllatava sündmuste käiguga paistis, et süüdlased mõistsid oma sihtmärki põhjalikult, kuna nad keskendusid konkreetselt väärtuslikule "Võlukaartide" kollektsioonile, mille väärtus on üle 20,000 XNUMX dollari.

Laupäeval veidi enne kella 2 lõhkusid kahtlusalused King Streetil asuva Event Horizon Hobbies poe esiklaasukse. Kui nad sisenesid, oli nende ainus eesmärk omandada valitud kaardid populaarsest mängust "Magic: The Gathering Game".

Poeomanik paljastas, et kogu vargus viidi läbi ülima täpsusega. Jälituskaadrid jäädvustasid kahtlusalused kiiresti ruumidesse sisenemas ja mõne minuti jooksul oma saagiga minema sõitmas. Kurjategijate väledus ja teadmised panevad uurijad uskuma, et see ei olnud juhuslik tegu, vaid hoolikalt kavandatud operatsioon.

Southern Georgian Bay OPP üksus kutsub kõiki, kellel võib juhtunu kohta teavet omada, endast teada andma. Andes teavet OPP-le numbril 1-888-310-1122, saavad avalikkuse liikmed aidata juhtumit lahendada ja süüdlased kohtu ette tuua. Neile, kes soovivad jääda anonüümseks, on Crime Stoppers saadaval ka konfidentsiaalse platvormina.

See juhtum toob esile väärtuse ja võlu, mida "Võlukaardid" kollektsionääride kogukonnas omavad. Rahaline investeering ja pühendumus, mis läheb väärtusliku kollektsiooni ehitamiseks, muudavad sellised esemed atraktiivseks varguse sihtmärgiks. Kaupluste omanikel ja kollektsionääridel soovitatakse tugevdada oma turvameetmeid ja jätkata koostööd kohalike õiguskaitseorganitega, et vältida edasisi seda laadi intsidente.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on "Võlukaardid"?

"Magic Cards" viitab kauplemiskaartide komplektile, mida kasutatakse väga populaarse ja strateegilise kogumiskaardimängu "Magic: The Gathering" mängimiseks. Matemaatikaprofessor Richard Garfieldi loodud ja Wizards of the Coasti poolt 1993. aastal välja antud mäng hõlmab mängijaid, kes kasutavad vastaste alistamiseks erinevate loitsude, olendite ja võimetega kaardipakke.

Miks on "Võlukaardid" nii väärtuslikud?

Teatud "võlukaartidel" on nende harulduse, kogutavuse ja mängukogukonnas nõudluse tõttu märkimisväärne rahaline väärtus. Reklaamkaardid, piiratud tiraažid või ainulaadsete võimetega kaardid muutuvad sageli entusiastide ja kollektsionääride poolt nõutuks, mis viib hindu ülespoole.

Kuidas saavad üksikisikud oma väärtuslikke kaardikogusid kaitsta?

Väärtuslike võlukaartide kogude kaitsmiseks soovitatakse entusiastidel investeerida turvalisse hoiustamisse, nagu lukustatavad vitriinid või seifid. Lisaks võib mängupoodidesse valvesüsteemide ja häiresüsteemide paigaldamine mõjuda potentsiaalsete varaste heidutusena. Samuti on ülioluline hoida ajakohastatud inventuuri ja säilitada häid suhteid kohalike õiguskaitseorganitega, et vahejuhtumitest kiiresti teavitada.