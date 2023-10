Teadlased leiavad sarnasusi kiirete raadiopursete ja maavärinate vahel

By

Tokyo ülikooli teadlased on avastanud hämmastavaid sarnasusi korduvate kiirete raadiopursete (FRB) ja maavärinate statistilise käitumise vahel. FRB-d on intensiivsed raadiolainete pursked, mis pärinevad väljastpoolt meie galaktikat ja kestavad tavaliselt mõne millisekundi. Astronoomid on aga täheldanud ka tuhat korda lühemaid purskeid.

Tokyo ülikooli astrofüüsikute Tomonori Totani ja Yuya Tsuzuki läbiviidud uuringus analüüsiti kolme korduva FRB allika 7000 purskest koosnevat andmekogumit. Andmed koguti selliste teleskoopide abil nagu Arecibo observatoorium Puerto Ricos ja viiesajameetrise avaga sfääriline teleskoop Edela-Hiinas. Üks allikatest, FRB20121102A, asub üle kolme miljardi valgusaasta kaugusel ja oli esimene avastatud FRB repiiter.

Uurijad leidsid, et FRB20121102A purske saabumisajad näitasid suurt korrelatsiooni, kuna paljud pursked saabusid üksteisest sekundi jooksul. See korrelatsioon hääbus pikema aja jooksul, juhuslikult saabusid katkestused, mida eraldab üle sekundi. Käitumine sarnaneb sellega, kuidas maavärinad tekitavad värinale järgnenud sekundaarseid järeltõukeid, kuid muutuvad pärast tõuke episoodi möödumist ettearvamatuks.

Lisaks avastasid teadlased, et FRB "järeltõugete" määr järgib Omori-Utsu seadust, mis iseloomustab maavärina järeltõugete esinemist Maal. Nad leidsid, et igal purskel oli 10–50% tõenäosus, et olenevalt selle allikast tekib järeltõuge. Huvitaval kombel püsis tõenäosus konstantsena isegi siis, kui FRB aktiivsus antud episoodis järsku suurenes.

Kuigi FRB-de ja maavärinate vahel on suur erinevus – ajakorrelatsiooniga FRB-de energiad on täiesti korrelatsioonita – omistavad teadlased selle lahknevuse FRB-andmete piiratud dünaamilisele ulatusele võrreldes maavärinatega.

Need leiud põhinevad Hiina astronoomide varasematel uuringutel 2018. aastal, mis näitasid, et FRB-de energiajaotust saab kirjeldada Gutenbergi-Richteri maavärinaseaduse abil.

Uuring avab võimalused neutrontähtede tuumamaterjali omaduste edasiseks uurimiseks, mis võib anda ülevaate FRB päritolust. Uuring avaldati väljaandes Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

