Bright Transient Survey (BTS) robotite juhitavad teleskoobid avastavad, kinnitavad ja klassifitseerivad uue supernoova

Rühm teadlasi ja astronoome on teinud supernoovade uurimisel märkimisväärse läbimurde tehisintellekti (AI) ja masinõppe tehnoloogiate eduka kasutamisega. Astronoomid kasutasid Bright Transient Survey (BTS) robotiprojekti osana laiemast algatusest teatud heleduse taseme ületavate supernoovade vaatlemiseks ja klassifitseerimiseks.

Northwesterni ülikooli üliõpilaste ja õppejõudude poolt välja töötatud BTSbot suutis supernoova reaalajas tuvastada ja klassifitseerida, välistades sündmuse kinnitamiseks inimese sekkumise. "Inimese vahendaja" eemaldamisega annab bot teadlastele rohkem aega taevasündmuse analüüsimiseks.

Loodeülikooli abiprofessor Adam Miller väljendas selle arengu olulisust, öeldes, et mudelite edasine täiustamine võib võimaldada robotil eraldada teatud täheplahvatuste alatüüpe. See tõhustaks oluliselt kosmiliste plahvatuste uurimist ja aitaks kaasa uute hüpoteeside väljatöötamisele nende päritolu selgitamiseks.

Kuigi mõned inimesed on väljendanud muret inimeste asendamise pärast tehisintellektiga, rõhutas Miller, et lõppeesmärk on tõhususe suurendamine. 2018. aastal alanud BTS-projektil on nüüd tohutu andmebaas kümnetest tuhandetest supernoovadest. Need andmed võimaldavad meeskonnal treenida ja parandada roboti võimet avastamis- ja klassifitseerimisprotsessi automatiseerida.

Tehisintellekti ja masinõppe edukas rakendamine selles valdkonnas tähistab olulist edasiminekut astronoomilistes uuringutes. Kuna BTS-i robotiga juhitavad teleskoobid töötavad koostöös, on uute supernoovade avastamine ja klassifitseerimine nüüd tõhusam kui kunagi varem.

