Supermassiivsed mustad augud toituvad oodatust kiiremini, selgus uuringust

Kokkuvõte:

Teadlaste meeskond on avastanud, et ülimassiivsetel mustadel aukudel võib olla varem tundmatu "saatmisteenus", mis varustab neid gaasi ja tolmu palju kiiremini, kui seni arvati. Need leiud võivad anda ülevaate sellest, kuidas need kosmilised titaanid ümbritsevat materjali tarbivad ja galaktikate arengut mõjutavad. Kõrge eraldusvõimega 3D-simulatsioonidel põhinev uuring näitas, et mustad augud võivad gaasi ja tolmu tarbida mõne kuu, mitte sadade või tuhandete aastate jooksul. See kiire toitumisprotsess võib seletada kiireid kõikumisi, mida täheldatakse mõnes kvasaris, mis on aktiivsete galaktikate heledad keskused. Simulatsioonid näitasid ka, et akretsiooniketta sisemine osa, kust tuleb suurem osa kvasari valgusest, hävib ja seejärel täiendatakse, mis viitab kaootilisemale toitumiskeskkonnale. Lisaks ei pruugi teadlaste poolt varem eeldatud akretsiooniketaste joondamine musta augu pöörlemisega olla täpne, mis toob kaasa ülimassiivsete mustade aukude toitumisprotsessi ümberkujundamise.

Supermassiivsed mustad augud, mille mass on miljoneid või miljardeid kordi päikese massist, asuvad enamiku galaktikate keskpunktides. Kui neid ümbritsevad gaasist ja tolmust koosnevad akretsioonikettad, annavad nad energiat kvasaridele, aktiivsete galaktikate ülihelendavad keskustele. Mustade aukude söötmise dünaamika on olnud akretsiooniketta füüsika keskne küsimus, kuna gaasi musta auku jõudmise mõistmine annaks ülevaate ketta pikaealisusest ja heledusest. Summiti superarvutiga tehtud kõrge eraldusvõimega simulatsioonid on näidanud, et musta augu pöörlemisest põhjustatud akretsiooniketta väänamine ja rebenemine põhjustab ketta jagamise sisemisteks ja välimisteks "alamketasteks". Must auk alustab oma sööki sisemises kettas oleva gaasi ja tolmu õgimisega, välisketta aine aga täidab maha jäänud tühimikud. See söömise, täitmise ja uuesti söömise protsess võib toimuda mõne kuu jooksul, mis toob kaasa palju kiirema toitumiskiiruse kui varem arvati.

Meeskonna simulatsioonid seavad kahtluse alla ka eelduse, et akretsioonikettad on joondatud musta augu pöörlemisega. Gaas, mis neid musti auke toidab, ei pruugi tingimata teada musta augu pöörlemist, mis toob kaasa turbulentsema ja segasema keskkonna. Lense-Thirringi efekt mängib selles protsessis olulist rolli, põhjustades akretsiooniketaste võnkumist ja sisemise piirkonna kiiremat pöörlemist. Kettasüsteemi kõverdumine põhjustab kokkupõrkeid erinevatest piirkondadest pärit gaaside vahel, mis viib materjali mustale augule lähemale ja põhjustab lõpuks ketta lõhenemise. Sisemine ja välimine kettad arenevad seejärel eraldi ja tekitavad erinevaid võnkeid, mis meenutavad pigem güroskoobi rõngaid kui pöörlevat plaati.

Need uued teadmised mustade aukude toitumiskiirustest ja akretsiooniketaste dünaamikast võivad mõjutada galaktikate evolutsiooni ja kvasarite käitumise mõistmist. Need seavad kahtluse alla varasemad teoreetilised mudelid ja rõhutavad vajadust täiendavate uuringute ja vaatluste järele, et täielikult mõista universumi supermassiivsete mustade aukude ümber toimuvaid keerulisi protsesse.

Allikad:

