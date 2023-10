Superläätsemistehnika võimendab mikroskoope traditsioonilistest piiridest kaugemale

Sydney ülikooli füüsikud on avastanud uue tehnika, mis võimaldab superläätseda ilma superläätse vajaduseta. Traditsioonilistel optilistel meetoditel on piirangud sellele, kui lähedalt saab objekte uurida, tulenevalt difraktsioonipiirist, mille määrab valguse laineline olemus. Difraktsioonipiir sätestab, et fokuseeritud kujutis ei saa kunagi olla väiksem kui pool vaatluseks kasutatava valguse lainepikkusest.

Varasemaid katseid ületada see piir superläätsede abil on takistatud äärmuslike nägemiskadude tõttu, mille tõttu läätsed muutuvad läbipaistmatuks. Sydney ülikooli füüsikud on aga nüüd leidnud viisi superläätsede täielikuks kõrvaldamiseks minimaalsete kadudega.

Teadlased asetasid valgussondi objektist kaugele ja kogusid nii kõrge kui ka madala eraldusvõimega teavet. Kaugemal mõõtes ei seganud sond kõrge eraldusvõimega andmeid. Sellel superläätsede läbimurdel on märkimisväärne mõju mitmesugustele valdkondadele, nagu vähidiagnostika, meditsiiniline pildistamine, arheoloogia ja kohtuekspertiis.

Kasutades järeltöötlusetappi arvutis, viidi superläätse operatsioon läbi pärast mõõtmist ennast. See meetod võimendab selektiivselt kaduvaid (või kaduvaid) valguslaineid, luues objektist tõese pildi. Teadlased usuvad, et seda tehnikat saab kasutada lehtede niiskusesisalduse määramiseks, mikrotöötlustehnikate parandamiseks ja isegi kunstiteoste peidetud kihtide paljastamiseks.

Teadlased kasutasid valgust terahertsi sagedusel, mis jääb nähtava ja mikrolaine vahelise spektri piirkonda. See sagedusvahemik annab olulist teavet bioloogiliste proovide kohta ja seda saab kasutada valgu struktuuri analüüsiks, hüdratsiooni dünaamikaks ja vähi kuvamiseks.

See murranguline tehnika võimaldab kõrge eraldusvõimega pildistamist, säilitades samas objektist ohutu kauguse, vältides pildi moonutamist. Teadlased eeldavad, et see tehnika pakub huvi kõigile, kes on seotud kõrge eraldusvõimega optilise mikroskoopiaga.

Üldiselt avab see avastus uksed mikroskoopia edusammudele ja võib avaldada märkimisväärset mõju erinevatele teaduse ja tehnoloogia valdkondadele.

Allikas: Sydney Ülikool, Phys.org