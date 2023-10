Vanad teemandid paljastavad ülevaate superkontinendi tsüklist

By

Witwatersrandi ülikooli teadlaste hiljutises uuringus on geokeemilised analüüsid ja teemantide kandmise dateerimine andnud valgust iidse superkontinendi Gondwana tekkele ja rändele. Leiud annavad väärtuslikku teavet keerukate protsesside kohta, mis kujundavad Maa pinda.

Uuringu kaasautor Karen Smit selgitas, et teemandid tekkisid suurel sügavusel Gondwana all, kui superkontinent kattis lõunapooluse, 650–450 miljonit aastat tagasi. Teemantideni jõudvad kivimid muutusid teemantide moodustumise ajal ujuvaks, kandes nii subduktiivset mantli materjali kui ka teemante endid. See materjal aitas seejärel kaasa superkontinendi kasvule altpoolt.

Kui Gondwana hakkas umbes 120 miljonit aastat tagasi lagunema, toodi vulkaanipursete kaudu Maa pinnale teemandid, mis kandsid väikeseid kivimitükke. Need pursked, mis toimusid praeguses Brasiilias ja Lääne-Aafrikas, langevad kokku Gondwana mandriosa fragmentide asukohtadega. See viitab sellele, et teemandid rändasid hajudes koos superkontinendi eri osadega, muutudes "liimitud" oma vastavatele alustele.

Uuring näitab, et teemandid liikusid Maa sees ulatuslikult vertikaalselt ja horisontaalselt, jälgides superkontinendi teket ja arengut. See keeruline ajalugu viitab ka potentsiaalsele uuele mandri kasvuviisile, kuna iidsete mandrikildude juurtele kandus suhteliselt noor materjal, mis tihendas ja keevitas neid kokku.

Teemantidel on tänu oma tugevusele ja vastupidavusele ainulaadne roll Maa geoloogiliste protsesside mõistmisel. Need on üks väheseid mineraale, mis suudavad ellu jääda ja salvestada iidseid superkontinentidega seotud loomise ja hävitamise tsükleid.

Uuringu tulemused annavad ülevaate ka laamtektoonikast ja süvageoloogilistest protsessidest. Superkontinendid, nagu Gondwana, võivad mõjutada sügavat ookeani plaatide subduktsiooni, mis on laamtektoonika peamine tegur. Nende protsesside mõistmine on olnud keeruline, kuid vanade teemantide analüüs annab otsese ülevaate Maa sügavast tööst ja nende seostest superkontinendi tsükliga.

