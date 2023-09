Astronoomid täheldavad, et must auk on korduvalt päikesesarnast tähte neelanud

Leicesteri ülikooli astronoomid on teinud murrangulise avastuse musta augu kohta, mis neelab tähte korduvalt. See ebatavaline sündmus, mis leidis aset umbes 500 miljoni valgusaasta kaugusel, põhjustas korrapäraseid valguse puhanguid umbes 25-päevaste intervallidega. See leid seab kahtluse alla traditsioonilise arusaama loodete häiretest, mis tavaliselt juhtuvad siis, kui must auk tähe neelab.

Staar, nimega Swift J0230, näitas ootamatut käitumismustrit. Selle asemel, et pärast osalist tarbimist kustuda, koges täht intensiivset kiirgust seitsme kuni kümne päeva jooksul, enne kui ta ootamatult kustus. Seda mustrit korrati umbes iga 10 päeva järel. Teadlased kirjeldasid Swift J25 kui "osaliselt häiritud tähte", mis on ainulaadne täiendus mustade aukude mõjutatud tähtede klassi.

Uuringu juhtiv autor dr Phil Evans Leicesteri ülikooli füüsika- ja astronoomiakoolist märkis: "See on esimene kord, kui näeme sellist tähte nagu meie Päike, mida väikese massiga must värv korduvalt purustab ja tarbib. auk." Vaatlused viitavad sellele, et meie Päikesele oma suuruselt sarnane täht järgib elliptilist orbiiti ümber suhteliselt väikese musta augu, mille mass on hinnanguliselt 10,000 100,000–XNUMX XNUMX korda suurem kui Päikesel.

Arvutused näitavad, et protsessi käigus eemaldatakse tähe atmosfäärist kolme Maaga võrdväärne materjal ja see kuumeneb musta auku sukeldudes. See tekitab umbes 2,000,000 XNUMX XNUMX kraadi Celsiuse järgi intensiivseid temperatuure, mille tulemuseks on märkimisväärse hulga röntgenikiirguse emissioon. Need röntgenikiirgused tuvastas algselt NASA Neil Gehrels Swifti vaatluskeskus.

See avastus aitab oluliselt kaasa meie arusaamisele mustade aukude ja tähtede vastasmõjudest. See annab ülevaate õgimisprotsessi keerukast dünaamikast ja toob esile tulemuste mitmekesisuse. Edasised uuringud võivad selgitada selliste koostoimete aluseks olevaid mehhanisme ja pikaajalisi mõjusid.

