Massispektromeetria pildistamise edusammud võimaldavad subtsellulaarset kvantitatiivset analüüsi

Subtsellulaarne kvantitatiivne analüüs on pikka aega olnud massispektromeetria pildistamise (MSI) eesmärk, kuid varem arvati, et see on saavutamatu. Hiljutised tehnoloogia edusammud on aga võimaldanud saavutada MSI kaudu organellide taseme absoluutset kvantifitseerimist tänu nanosekundaarsete ioonide massispektromeetria (nanoSIMS) väljatöötamisele.

MSI-d on aastakümneid kasutatud molekulaarse koostise ja jaotumise uurimiseks kudede ja komplekssete proovide vahel. Traditsiooniline MSI piirdub aga tavaliselt kvalitatiivse analüüsi ja mikromeetri tasemel ruumilise eraldusvõimega, mistõttu on subtsellulaarsete protsesside täielik mõistmine raske.

Viimastel aastatel on massispektromeetria tehnoloogiate edusammud ja uuenduslikud lähenemisviisid võimaldanud teha äärmiselt kõrge ruumilise eraldusvõimega rakupõhiseid analüüse. See on tehtud võimalikuks tänu nanoSIMS-ile, tehnikale, mis ühendab sekundaarse ioonide massispektromeetria nanoskaala kõrge eraldusvõimega pildistamisega.

NanoSIMS võimaldab üksikute molekulide otsest visualiseerimist ja kvantifitseerimist subtsellulaarsetes sektsioonides. See annab teadlastele võimaluse teostada absoluutseid kvantitatiivseid analüüse organellide tasemel, pakkudes põhjalikumat arusaama rakusisesest protsessist.

Selle tehnoloogia abil saavad teadlased nüüd uurida molekulide jaotumist ja dünaamikat rakkudes ning saada teadmisi rakuprotsessidest seni saavutamatul detailsusel. See läbimurre võib muuta meie arusaama rakufunktsioonist ja aidata kaasa edusammudele sellistes valdkondades nagu meditsiin, biokeemia ja rakubioloogia.

Üldiselt on nanoSIMS-i arendamine viinud meid lähemale subtsellulaarse kvantitatiivse analüüsi saavutamisele massispektromeetria abil. See pakub paljutõotavat vahendit rakuliste protsesside keerukuse lahtiharutamiseks ja sellel on potentsiaali juhtida olulisi edusamme erinevates teadusharudes.

