Pilguheit pimedusse: NASA ShadowCam paljastab Kuul peidetud kraatri

NASA on kahe erineva kaameraga tehtud fotode kombinatsiooni abil loonud märkimisväärse pildi Kuu kraatrist, mis on kaua varjatud. Kraater, tuntud kui Shackletoni kraater, asub Kuu lõunapoolusel, kus Kuu kalde tõttu saavad päikesevalgust ainult kõrgeimad mäeharjad ja tipud. See enamasti pimedusse varjatud piirkond pakub võimalusi "külmalõksudeks", kus vesi või jää võivad potentsiaalselt eksisteerida Päikese eest varjatult.

Shackletoni kraater on mõistatuslik valdkond, mida teadlased soovivad edasi uurida, kuna see näib olevat ideaalne koht jää kujul oleva vee esinemiseks. Kraatri keskmises osas on äärmiselt madal temperatuur, mis ei ületa –173 °C (või –280 °F). Kui iidse komeedi kokkupõrke tagajärjel tekkinud veeaur on olemas, oleks see tõenäoliselt külmunud, potentsiaalselt pinna all peidus.

Kuu vee-jää võimalikkuse uurimiseks kavatsevad Hiina astronoomid 2026. aastal kasutusele võtta väikese lendava sondi, et puurida Shackletoni kraatrisse. Vahepeal kasutab NASA spetsiaalset seadet, mis on tuntud kui ShadowCam, et piiluda igavesesse pimedusse.

Korea Kuu satelliidilt 2022. aasta augustis orbiidile saadetud ShadowCam on teiste kuukaameratega võrreldes varjulistes piirkondades üle 200 korra valgustundlikum. See jäädvustab pilte Kuu tumedast pinnast, võimendades "maavalgust", mis on meie planeedilt peegelduv päikesevalgus, mis valgustab Kuud. Lisaks kasutab see päikesevalguse peegeldusi Kuu mägedest ja mäeharjadest.

Kuid ShadowCamil on üleküllastuse tõttu eredate alade pildistamisel probleeme. Selle ületamiseks on ShadowCami meeskond välja mõelnud lahenduse, luues pildimosaiigi. Asendades ülesäritatud piirkonnad teiste orbiidil olevate kuukaamerate fotodega, tekib põhjalik visuaalne kaart maastiku ja geoloogiliste tunnuste kohta nii Kuu heledamate kui ka tumedamate osade kohta.

See hingekosutav ilmutus tähistab olulist sammu Kuu pimedates soppides peetavate saladuste mõistmise suunas. Kuna iga kaamera on optimeeritud konkreetsete valgustingimuste jaoks, loovad kombineeritud pildid enneolematu ülevaate Kuu topograafiast ja funktsioonidest. NASA ShadowCam jätkab oma missiooni, et paljastada saladused, mis peituvad meie naabersatelliidi sügavustes.

Mõisted:

1. Shackletoni kraater: Kuu lõunapoolusel asuv kraater, mis on altid varjulistele piirkondadele ja potentsiaalsele vee-jää elupaigale.

2. ShadowCam: NASA käivitatud spetsiaalne kaamera, et jäädvustada Kuu tumedaid alasid, kasutades maapaistet ja päikesevalgust.

Allikad:

– Originaalartikkel: NASA

– Üldteadmistest pärinevad definitsioonid