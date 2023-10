Juno kosmoseaparaat paljastab vapustavaid pilte Jupiteri kuudest

NASA kosmoselaev Juno on jäädvustanud hingekosutavaid pilte Jupiteri kuust Iost, mis näitab selle vulkaanilist aktiivsust. Io, päikesesüsteemi kõige vulkaanilisem taevakeha, on tuntud oma pidevate plahvatuste poolest ja on Jupiteri sisemine kuu. Juno, kes on Jupiterit ja selle kuud uurinud üle seitsme aasta, lõpetas hiljuti oma 55. orbiidi, mille käigus sai ta Iost lähivõtteid.

Juno piltidel on kujutatud Io vulkaanilist pinda, millel on 15 kaadrit, mis näitavad Kuu erinevaid piirkondi. Jason Perry Arizona ülikoolist jäädvustatud piltidel on kaadrite põhja lähedal ka vulkaanilised ploomid. Kosmoselaev jõudis Io pinnale 7,260 miili kaugusele, andes teadlastele üksikasjaliku ülevaate Kuu intrigeerivatest geoloogilistest tunnustest.

Io vulkaaniline aktiivsus tuleneb loodete kuumenemisest, mille põhjustab Kuu pidev venitamine Jupiteri võimsa gravitatsioonijõu tõttu. Teadlaste hinnangul purskab igal ajahetkel aktiivselt üle 150 Io vulkaani. Juno kogutud andmed aitavad mõista Io vulkaanilisi protsesse ja aitavad planeerida tulevasi missioone välise päikesesüsteemi kuude uurimiseks.

Algselt 32 orbiidi jaoks kavandatud Juno tähelepanuväärne jõudlus viis missiooni pikendamiseni kuni 2025. aastani. Need pikendatud operatsioonid võimaldavad Junol jätkata Jupiteri kuude uurimist, pakkudes väärtuslikku teavet nende kaugete maailmade koostise ja tegevuse kohta. Juno saadud pildid on väärtuslikuks ressursiks eelseisvatel missioonidel, nagu NASA Europa Clipper, mis peaks startima lähitulevikus, ja Euroopa Kosmoseagentuuri Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), mis on kavas uurida Euroopat, Ganymedest ja Callistot. 2030. aastate alguses.

Allikad:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry