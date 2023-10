Uued ülevaated aktiini laine levimisest: rakkude liikumise taga oleva mehhanismi lahtiharutamine

Aktiini filamendid mängivad eukarüootsete rakkude tsütoskeletis otsustavat rolli, mõjutades raku kuju, polaarsust ja liikumist. Hiljutised uuringud on avastanud põnevaid teadmisi "aktiini lainete" nähtusest - rakkudes levivate aktiini filamentide lainetaolisest dünaamikast -, mis heidab valgust rakkude liikumise taga olevale arhitektuurile ja mehhanismile.

Varem oli teada, et aktiini lained esinevad erinevates rakutüüpides ja on seotud selliste protsessidega nagu rakkude migratsioon, adhesioon, tsütokinees ja neurogenees. Nende lainete levimise täpne mehhanism jäi aga teadmata.

Saksamaal Martinsriedis asuva Max Plancki Biokeemia Instituudi Günther Gerischi ja Marion Jasnini juhitud teadlaste meeskond kasutas Dictyostelium rakkudes aktiini laine levimise uurimiseks täiustatud pilditehnikaid. In situ krüoelektrontomograafia ja krüofokuseeritud ioonkiirte proovide ettevalmistamise abil saavutas meeskond aktiinivalkude kõrge eraldusvõimega 3D-visualisatsiooni nende natiivses rakukeskkonnas.

Nende leiud näitasid, et aktiini lained levivad mehhanismi kaudu, mis hõlmab aktiini polümerisatsiooni, mida stimuleerivad valgud, mida nimetatakse Arp2/3 kompleksiks. See polümerisatsioon viib uute filamentide hargnemiseni olemasolevatest. Oluline on see, et teadlased täheldasid, et hõõgniidi tuuma moodustumine, mitte pikenemine, näib olevat peamine laine leviku mehhanism.

Lisaks avastas meeskond aktiini harude korraldust ja nende seost substraadiga kinnitatud rakumembraaniga, millel lained levivad, uurides, et Arp2 / 3 kompleks soodustab filamentide tuuma moodustumist membraani suunas. Emafilamendid kasvavad suures osas membraaniga paralleelselt, samas kui tütarfilamendid on suunatud membraanile.

Need tähelepanekud viisid ettepanekuni lainete progresseerumise uue mehhanismi kohta. Aktiini polümerisatsiooni stimuleerivad membraanil sellised tegurid nagu VASP, mis teeb koostööd Arp2/3 kompleksiga, et toota filamente, millest hargnemine toimub. Laine levimisel moodustuvad uued filamentide ja telgitaoliste massiivide põlvkonnad, mis aitavad kaasa aktiinivõrgu korrapärasele arengule.

Need leiud annavad väärtuslikku teavet aktiini laine levimise keerukast protsessist ja aitavad mõista rakkude liikumist. Edasised uuringud selles valdkonnas võivad avada uusi võimalusi terapeutilisteks sekkumisteks, mis on suunatud aktiini dünaamikast sõltuvatele rakulistele protsessidele.

