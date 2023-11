Uus uuring selgitab välja tõhusa suhtluse strateegiad globaalsetes virtuaalmeeskondades

Hiljutises ajakirjas International Journal of Cross Cultural Management avaldatud uuringus tõid teadlased esile mitu strateegiat, mis võivad parandada suhtlust ja teadmiste jagamist globaalsetes virtuaalmeeskondades (GVT). Uurimistöö keskendus väljakutsetele, millega seisavad silmitsi erineva kultuurilise, keelelise ja geograafilise taustaga juhid ja töötajad e-koosolekutel osalemisel.

GVT-d on muutunud üha populaarsemaks, eriti seoses COVID-19 pandeemiast tingitud kaugtöövõimaluste kasvuga. See on pannud teadlased uurima, kuidas need erinevad meeskonnad saavad tõhusalt vahetada teavet ja teadmisi üle kultuuripiiride. Sharjahi ülikooli uuringu juhtivautor dr Zakaria rõhutab vajadust, et inimesed kohandaksid oma käitumist sõltuvalt suhtluse konkreetsest kontekstist.

Uuring toob esile kultuurilise koodivahetuse kui tõhusa kultuuridevahelise jõudluse olulise teguri. Kohandades keelelist ja kultuurilist käitumist erinevatele normidele vastavaks, saavad meeskonnaliikmed ületada kultuurilisi lünki ja parandada arusaamist. Uurijad tuvastavad kolm konkreetset motivatsiooni, mis sunnivad inimesi oma kommunikatiivset käitumist muutma: otsekohesus kõnes, avatus teadmiste jagamisel ja ülesandele orienteeritud eesmärgid.

Leiti, et meeskonnaliikmete avatus ja sõbralikkus aitavad oluliselt kaasa usalduse loomisele GVT-des. Teadlased soovitavad meeskondadel tegeleda teadmiste jagamisega, keskendudes kolleegide kõrge usaldusväärsuse loomisele. Lisaks toob uuring välja kõrge kontekstiga ja madala kontekstiga suhtluskultuuride erinevuste äratundmise tähtsuse. Kõrge kontekstiga kultuurid rõhutavad sõnumivahetuses konteksti ja tooni, samas kui madala kontekstiga kultuurid eelistavad selgesõnalist ja otsekohest suhtlust.

Selle uuringu tulemused avaldavad praktilist mõju rahvusvahelistele organisatsioonidele, ülemaailmsetele virtuaalse meeskonna liikmetele ja kultuuridevahelistele koolitajatele. Teadlased soovitavad välja töötada koolitusprogramme, et harida inimesi kultuurilise koodivahetuse kontseptsioonist ja anda neile vajalikud oskused kultuuridevahelises keskkonnas tõhusaks toimimiseks. Need teadmised võivad parandada suhtlusstrateegiaid ja positiivselt mõjutada meeskonna jõudlust globaalsetes virtuaalsetes meeskondades.

Üldiselt annab uuring väärtuslikku teavet GVT-de tõhusa suhtluse väljakutsete ja strateegiate kohta. Kuna kaugtöö muutub üha olulisemaks, on kultuuridevaheliste suhtlusbarjääride mõistmine ja nendega tegelemine organisatsioonide jaoks hädavajalik, et edendada koostööd ja edu ülemaailmsetes virtuaalmeeskondades.

FAQ

Mis on globaalsed virtuaalsed meeskonnad (GVT)?

Globaalsed virtuaalsed meeskonnad (GVT) on inimestest koosnevad meeskonnad, kes töötavad eemalt erinevates riikides, ajavööndites ja kultuurilise taustaga, kasutades peamise suhtlus- ja koostöövahendina virtuaalseid platvorme.

Mis on kultuuriline koodivahetus?

Kultuuriline koodivahetus viitab keelelise ja kultuurilise käitumise kohandamise praktikale, et see vastaks erinevatele kultuurinormidele ja suhtlusstiilidele. See hõlmab suhtlusmustrite muutmist, et ületada kultuurilisi lünki ja parandada arusaamist kultuuridevahelisest suhtlusest.

Miks on tõhus suhtlus GVTs oluline?

Tõhus suhtlus on GVT-de jaoks ülioluline, et tagada erineva kultuuritaustaga meeskonnaliikmete mõistmine, koostöö ja teadmiste jagamine. See aitab ületada keelebarjääre, soodustab usalduse loomist ning võimaldab vahetada väärtuslikke teadmisi ja teavet.

Kuidas saavad organisatsioonid hõlbustada tõhusat suhtlust GVT-des?

Organisatsioonid saavad hõlbustada tõhusat suhtlust GVT-des, edendades meeskonnaliikmete seas avatust, usaldust ja kultuurilist tundlikkust. Kultuuridevahelise suhtluse ja kultuurilise koodivahetuse alaste koolitusprogrammide pakkumine võib samuti olla kasulik suhtlusstrateegiate täiustamisel ja meeskonna töövõime parandamisel.