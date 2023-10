Uuring viitab, et gaasihiiglased võivad olla tavalisemad, kui seni arvati

Mitmete institutsioonide astronoomid ja astrofüüsikud on läbi viinud uuringu, mis viitab sellele, et gaasihiiglased võivad galaktika teatud osades olla tavalisemad, kui seni arvati. Meeskond analüüsis Beta Pictoris Moving Groupis 30 tähe massi ja liikumist ning leidis tõendeid potentsiaalsete gaasihiiglaste kohta 20 uuritud tähesüsteemis.

Varasemad uuringud on näidanud, et Jupiteriga sarnased gaasihiiglased peaksid päikesega sarnaste omadustega tähtede ümber kergesti moodustuma. Nende gaasihiiglaste leidmine on aga osutunud keeruliseks. Selles uuringus kasutati uut lähenemisviisi, kasutades uut tüüpi suure kontrastsusega pildistamist, et keskenduda väikesele tähtede rühmale, mida tuntakse Beta Pictoris Moving Groupina.

Uurimisrühm valis selle rühma konkreetselt selle väiksuse, tähtedevahelise ruumi suuruse ja nende suhteliselt noore vanuse tõttu. Nad oletasid, et gaasihiiglased võivad sellistes keskkondades tõenäolisemalt areneda. Töörühma leiud viitavad sellele, et gaasihiiglased tiirlevad uuritud tähesüsteemides oma tähest kaugel.

Nende leidude kinnitamiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Uuring viitab ka sellele, et gaasihiiglased võivad tõenäolisemalt moodustuda väikestes, väikese rahvaarvuga täherühmades, mida pole varem põhjalikult uuritud. See näitab, et galaktikas võib olla suurem arv gaasihiiglasi, kui seni arvati.

Allikad:

– Raffaele Gratton jt, Jupiteri sarnased planeedid võivad olla madala tihedusega keskkonnas tavalised, Nature Communications (2023).

– Vaadatud 18. oktoober 2023, alates https://phys.org/news/2023-10-gas-giants-common-thought-galaxy.html