Uuringud näitavad, et soolestiku mikrobioom on seotud luude tervise ja osteoporoosi riskiga

Hiljutine uuring viitab sellele, et meie soolestiku mikrobioom võib mängida rolli meie luude tervises ja aidata ära hoida osteoporoosi ja luumurdude riski. Ajakirjas Frontiers in Endocrinology avaldatud uuringus uuritakse osteomikrobioloogia valdkonda ja selle potentsiaali muuta soolestiku mikrobiome luude paremaks terviseks.

USA Heebrea SeniorLife'i ja Hinda ja Arthur Marcuse vananemisuuringute instituudi teadlased viisid läbi uuringu vanemate meeste kohta, et teha kindlaks luustiku tervisele kaasa aitavad muudetavad tegurid. Käe ja jala kõrge eraldusvõimega pildistamise abil leidsid nad, et teatud bakteritel on vanemate täiskasvanute luude tervisega negatiivne seos.

Ühte bakterit, Akkermansiat, on seostatud rasvumisega, samas kui bakterit Clostridiales DTU089 on esinenud rohkem inimestel, kellel on väiksem füüsiline aktiivsus ja valkude tarbimine. Varasemad uuringud on näidanud seoseid valgu tarbimise, kehalise aktiivsuse ja luustiku tervise vahel.

Uuring tuvastas mustrid, mis näitavad, et teatud mikrobiota suurem arvukus on seotud luutiheduse ja mikroarhitektuuri halvemate näitajatega. Teadlased pakuvad täiendavaid uuringuid, et uurida seoseid konkreetsete bakteriliikide vahel soolestikus ja luustiku terviklikkust. Samuti on nende eesmärk tuvastada nende bakterite poolt mõjutatud funktsionaalsed rajad, mis võivad mõjutada luude tervist.

Kuigi on ennatlik järeldada, kas bakteriaalsetel organismidel on otsene mõju luustiku tervisele, näitavad leiud, et soolestiku mikrobioom võib tulevikus olla luustiku tervise mõjutamise sihtmärk. Teatud bakterid soolestikus võivad põhjustada madalat põletikku, mis võib mõjutada luude tervist.

Soolestiku mikrobiomi ja luu tervise vahelise seose mõistmine võib aidata kaasa sekkumiste väljatöötamisele osteoporoosi ja luumurdude ennetamiseks. Täiendavad uuringud selles valdkonnas võivad anda ülevaate võimalikest terapeutilistest lähenemisviisidest luu tervise parandamiseks, mis põhinevad soolestiku mikrobioomi manipuleerimisel.

