Uuringud näitavad, et ema mikrobiota mängib loote arengus otsustavat rolli

Hiljuti ajakirjas BMC Biology avaldatud Soome uuringus on teadlased avastanud olulisi erinevusi loote soolestikus, ajus ja platsentas geenide aktiivsuses sõltuvalt ema mikrobiootast ja nende poolt toodetud ühenditest. Need leiud näitavad, et ema mikrobiota on tema järglaste arengu ja tervise jaoks ülioluline.

Enne seda uuringut oli ema mikrobiota ja loote arengu mehhanismide ja koostoimete kohta vähe teada. Selle uurimiseks võrdlesid teadlased normaalsete hiirte emade looteid steriilses keskkonnas elavate mikroobivabade emasloomade lootega. Nad analüüsisid geeniekspressiooni ja metaboliitide kontsentratsioone loote soolestikus, ajus ja platsentas.

Tulemused näitasid olulisi erinevusi geeniekspressioonis iduvabade ja normaalsete hiirte emade loodete vahel. Soolestikus olid immuunsüsteemi ja peremees-mikroobi interaktsiooni geenid mikroobivabade emade loodete puhul vähem aktiivsed. Lisaks täheldati erinevusi närvisüsteemi arengu ja toimimisega seotud geenide ekspressioonis ajus, samuti geenides, mis reguleerivad rasedust platsentas.

Erinevused geeniekspressioonis olid meessoost loodetel rohkem väljendunud, mis viitab sellele, et nad võivad olla tundlikumad ema mikrobiota mõjude suhtes. Teadlased avastasid ka lootel varem tundmatuid ühendeid, mis on tõenäoliselt mikroobsed ja olulised individuaalse arengu jaoks.

Täiendavaid uuringuid tehakse, et uurida mikroobsete metaboliitide esinemist teistel imetajatel ja mõista peremees-mikroobide interaktsioonide puuduste tagajärgi varases eluetapis. Selle uuringu tulemused võivad aidata paremini mõista teatud häirete päritolu ja suunata tulevasi ennetus- ja ravistrateegiaid.

Allikad:

Aleksi Husso jt, Ema mikrobiota ja mikroobide metaboliitide mõju loote soolele, ajule ja platsentale, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Helsingi Ülikool