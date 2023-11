Uus diagnostikameetod kasutab AI-d antibiootikumiresistentsuse kiireks tuvastamiseks

By

Oxfordi ülikooli teadlased on teinud märkimisväärseid edusamme uudse ja kiire antimikroobse tundlikkuse testi väljatöötamisel, mis suudab tuvastada antibiootikumiresistentsuse juba 30 minutiga. Uuringus pealkirjaga "Sügav õppimine ja üherakuline fenotüüpimine kiireks antimikroobse tundlikkuse tuvastamiseks Escherichia colis" kasutati fluorestsentsmikroskoopiat ja tehisintellekti (AI) tehnikaid, et analüüsida bakteriraku pilte ja tuvastada struktuurimuutusi, mis tekivad rakkude kokkupuutel antibiootikumidega.

Nende muutuste tuvastamiseks süvaõppemudelite koolitamisega saavutasid teadlased mitme antibiootikumi puhul raku kohta vähemalt 80% täpsuse. See meetod näitab paljutõotavat potentsiaali antibiootikumiresistentsuse tuvastamiseks kliinilistes proovides ja seda saab tulevikus kasutada erinevate antibiootikumide efektiivsuse määramiseks.

Praegune antibiootikumiresistentsuse testimise standard hõlmab bakterikolooniate kasvatamist antibiootikumide juuresolekul, mis võib olla aeganõudev ja lükata edasi potentsiaalselt eluohtlike infektsioonidega patsientide ravi. Uue diagnostikameetodi kiire olemus võib oluliselt lühendada raviaega ja võimaldada sihipärast antibiootikumravi, minimeerides kõrvaltoimeid ja aeglustades antimikroobse resistentsuse tõusu.

Bioloogilise füüsika professor ja Oxford Martini antimikroobse resistentsuse testimise programmi direktor dr Achillefs Kapanidis selgitas: „Meie tehisintellektil põhinev lähenemisviis tuvastab usaldusväärselt ja kiiresti antibiootikumide põhjustatud struktuurimuutused bakterirakkudes. Nende muutuste tuvastamisega saame kindlaks teha, kas rakk on antibiootikumide suhtes resistentne või tundlik.

Teadlased kavatsevad oma diagnostikameetodit edasi arendada, muutes selle kliiniliseks kasutamiseks kiiremaks ja skaleeritavamaks. Samuti on nende eesmärk laiendada selle rakendust erinevat tüüpi bakteritele ja antibiootikumidele.

Kuna 1.3. aastal suri peaaegu 2019 miljonit antimikroobse resistentsuse tõttu, annab see uus diagnostikameetod lootust täppisravi parandamiseks ja antibiootikumide efektiivsuse säilitamiseks. Täpselt ja õigeaegselt tuvastades antibiootikumiresistentsuse saavad arstid määrata sobivad raviskeemid, vähendades infektsioonide süvenemise riski ja vajadust täiendavate antibiootikumide järele.

KKK:

K: Mis on antimikroobne resistentsus (AMR)?

V: Antimikroobne resistentsus viitab mikroorganismide, nagu bakterid, viirused ja seened, võimele taluda ravimite mõju, mis olid algselt tõhusad nende organismide põhjustatud infektsioonide ravis.

K: Kuidas uus diagnostikameetod töötab?

V: Uus diagnostikameetod ühendab fluorestsentsmikroskoopia ja tehisintellekti, et analüüsida bakteriraku pilte ja tuvastada antibiootikumidest põhjustatud struktuurimuutusi. Süvaõppe mudelite koolitamisega saavad teadlased need muutused tuvastada ja määrata antibiootikumiresistentsuse olemasolu.

K: Millised on uue diagnostikameetodi eelised?

V: Uus diagnostikameetod on oluliselt kiirem kui praegused kuldstandardi lähenemisviisid, pakkudes tulemusi juba 30 minutiga. Samuti võib see võimaldada sihipärast antibiootikumravi, lühendada raviaega, minimeerida kõrvaltoimeid ja aeglustada antimikroobse resistentsuse suurenemist.