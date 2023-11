Uued ülevaated liputatud bakterite tugevast liikuvusest

Lipustunud bakterid, nagu Escherichia coli (E. coli), tuginevad spiraalsete flagellaarfilamentide pöörlemisele, et end oma keskkonnas edasi liikuda. Igal bakteril on mitu lippu, mis pöörlevad koos spiraalse kimbuna, võimaldades sujuvat liikumist. Pikka aega on arvatud, et nende filamentide põhjas asuvad lipulaarmootorid kogevad bakterite ujumise ajal suuremat koormust madalama pöörlemiskiiruse tõttu. Hiina teaduse ja tehnoloogia ülikooli (USTC) teadlaste hiljutine uuring on aga selle tavapärase arusaama vaidlustanud.

Pöördemomendi ja kiiruse mõõtmise abil tegi uurimisrühm Zhang Rongjingi ja prof Yuan Junhuaga üllatava avastuse. Nad leidsid, et bakterite lipumootorid sisaldavad tegelikult mittetäielikku staatorikomplekti, lükates ümber varasema oletuse, et mootorid on ujumise ajal pidevalt suure koormuse all. Mootorite pöördemomendi ja kiiruse suhe püsis teatud pöörlemiskiiruste vahemikus, mida nimetatakse põlvekiiruseks, ligikaudu konstantseks, mis viitab sellele, et koormustingimused ei olnud nii koormavad, kui varem arvati.

Lisaks viisid teadlased läbi mootori ülestõusmise katsed ja uurisid pöördemomendi ja kiiruse suhet erinevates viskoossustes. Need katsed näitasid, et lipulaarmootorid olid vahepealse koormuse all ja ainult pooled staatoriplokkidest olid olemas. Suure viskoossusega keskkondades võivad ujumisbakterid kohaneda, suurendades staatoriüksuste arvu, tagades nende liikuvuse püsimise.

Lipu pöörlemise vastupidavuse testimiseks kavandati mikrovedeliku kamber viskoossuse kiireks muutmiseks. Tulemused näitasid, et kui keskmine viskoossus järsult suurenes, langes lipu pöörlemiskiirus algselt, kuid taastus järk-järgult. See vastupidavus kinnitab lipustunud bakterite võimet säilitada oma liikuvus vaatamata koormustingimuste muutumisele.

Need leiud annavad uue vaatenurga lipudega bakterite tugeva liikuvuse taga olevale mehhanismile. Lipumootorite staatoriplokkide mittetäielik komplekt võimaldab kohanemisvõimet ja vastupidavust erinevatele keskkondadele. See arusaam võib avaldada mõju erinevatesse valdkondadesse, sealhulgas mikrobioloogiasse ja biotehnoloogiasse, valgustades strateegiaid, mida bakterid oma ümbruskonnas tõhusalt navigeerimiseks kasutavad.

FAQ

Mis on Hiina teaduse ja tehnoloogia ülikooli läbiviidud uuringu peamine järeldus?

Teadlased avastasid, et bakterite lipumootorid sisaldavad mittetäielikku staatorikomplekti, mis seab kahtluse alla varasema arvamuse, et need mootorid on ujumise ajal pidevalt suure koormuse all.

Kuidas ujumisbakterid kohanevad kõrge viskoossusega keskkondadega?

Ujuvad bakterid võivad suurendada staatoriüksuste arvu, mis võimaldab neil kohaneda kõrge viskoossusega keskkondadega ja säilitada nende liikuvust.

Mis on põlve kiirus?

Põlvekiirus viitab pöörlemiskiiruste vahemikule, mille juures lipumootorite mootori pöördemoment jääb ligikaudu konstantseks.

Miks on lipu pöörlemise mehhanismi mõistmine oluline?

Lipuliste pöörlemise mehhanismi mõistmine annab ülevaate strateegiatest, mida bakterid oma keskkonnas tõhusaks liikumiseks kasutavad. Need teadmised võivad avaldada mõju erinevates valdkondades, sealhulgas mikrobioloogias ja biotehnoloogias.