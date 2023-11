Uued ülevaated vaalade ja delfiinide kajalokatsiooni arengust

Hiljutine ajakirjas Diversity avaldatud uuring on heitnud uut valgust kajalokatsiooni evolutsioonilisele arengule hammasvaaladel ja delfiinidel. Kajalokatsioon on tehnika, mida need mereloomad kasutavad pimedas veealuses keskkonnas navigeerimiseks ja jahtimiseks. Selle asemel, et toetuda välistele kõrvadele, tekitavad vaalad ja delfiinid kõrgeid helisid, mis põrkavad objektidelt tagasi ja naasevad kajana, võimaldades neil oma ümbrust kaardistada.

New Yorgi Tehnoloogiainstituudi anatoomiaprofessori Jonathan Geisleri ja California ülikooli paleontoloogiamuuseumi paleontoloogi Robert Boesseneckeri juhitud uurimus keskendus fossiilide kollektsiooni analüüsimisele, mis hõlmas kahte iidset delfiiniliiki. perekond Xenorophus. Neid liike peetakse Odontoceti, mereimetajate alamseltsi, kuhu kuuluvad kõik kajalokeerivad vaalad ja delfiinid, varajasteks liikmeteks.

Fossiilid näitasid, et Xenorophusil oli puhumisaugu lähedal asümmeetria, kuigi mitte nii väljendunud kui tänapäevaste kajalokeerivate liikide puhul. Lisaks avastas uuring Xenorophus koonu selge keerdumise ja nihkumise, mis aitas kaasa parema suunakuulmisele. Teadlased võrdlesid seda ninakaaret öökullide asümmeetriliste kõrvadega, mis võimaldavad neil heli põhjal oma saagi asukohta täpselt määrata.

Kuigi Xenorophus ei pruukinud olla nii kõrgete helide tekitamise või kõrgete sageduste kuulmise vallas kui tänapäeva odontocetes, suutis ta helide asukoha täpselt kindlaks määrata. See viitab sellele, et Xenorophus tähistas vaalade ja delfiinide kajalokatsiooni arengus olulist üleminekuetappi.

Leiud rõhutavad ka fossiilide asümmeetria uurimise tähtsust ja rõhutavad selle rolli erinevate keskkondadega kohanemisel. Kuigi sümmeetria on evolutsioonibioloogia hästi tuntud aspekt, näitab see uuring, et asümmeetriat ei tohiks eirata individuaalse variatsiooni või geoloogilise moonutusena.

Täiendavad uuringud viiakse läbi, et uurida teisi odontotseete ja teha kindlaks, kas koonu painutamise tunnus oli varajase kajalokatsiooniga liikide seas laialt levinud.

Korduma kippuvad küsimused:

1. Mis on kajalokatsioon?

Kajalokatsioon on tehnika, mida vaalad ja delfiinid kasutavad pimedas veealuses keskkonnas navigeerimiseks ja jahtimiseks. Need mereloomad kiirgavad kõrgeid helisid, mis põrkavad objektidelt tagasi, võimaldades neil oma ümbrust kaardistada, tuginedes neile tagasitulevatele kajadele.

2. Kuidas tekitavad vaalad ja delfiinid kajalokatsiooniks helisid?

Vaalad ja delfiinid tekitavad kajalokatsiooniks helisid läbi oma kolju ja pehmete kudede struktuuride puhumisava lähedal. Need struktuurid on asümmeetrilised, mis tähendab, et ühel küljel olev tunnus erineb selle vastaspoolest. See asümmeetria võimaldab heli tekitada.

3. Kuidas vaalad ja delfiinid helisid tuvastavad?

Vaalad ja delfiinid tuginevad helide asukoha määramisel suunakuulmisele. Alumine lõualuu, mis on täidetud rasvaga, juhib helilaineid sisekõrva, võimaldades loomadel määrata helide suuna.

4. Mida selgus uuringust iidse delfiiniliigi Xenorophus kohta?

Uuringus leiti, et Xenorophusil oli puhumisaugu lähedal asümmeetria, mis on sarnane tänapäevaste kajalokeerivate liikidega. Kuid Xenorophusel ilmnes ka koonu selge keerdumine ja nihkumine, mis suurendas veelgi selle suunakuulmisvõimet.

5. Millist rolli mängib asümmeetria kajalokatsiooni arengus?

Kuigi sümmeetriale on evolutsioonis palju tähelepanu pööratud, tõstab käesolev uurimus esile asümmeetria tähtsust erinevate keskkondadega kohanemisel. See viitab sellele, et fossiilide asümmeetriat tuleks hoolikalt uurida, et paremini mõista vaalade ja delfiinide kajalokatsiooni arengut.