Veeselgroogsete söötmise etapid ja suusisese toidu töötlemise tähtsus

Hiljutises uuringus püüdsid teadlased mõista varajaste tetrapoodide toitumiskäitumist veest maale üleminekul. Saksamaa Stuttgardi riikliku loodusloomuuseumi dr Daniel Schwarzi ja prof dr Rainer Schochi juhtimisel keskendus rahvusvaheline meeskond säilinud salamandrite toitumiskäitumisele ja kasutas oma leide järelduste tegemiseks varajaste tetrapoodide kohta.

Teadlased jälgisid ja uurisid neljakümne erinevast arengufaasist pärit salamandriliigi toitumiskäitumist, sealhulgas vastsed, noored ja täiskasvanud. Nad kasutasid kiiret röntgen-videopilti ja genereerisid kolmemõõtmelisi animatsioone, et analüüsida luustruktuuride ja saaklooma kiiret liikumist salamandrite suus.

Tulemused pakkusid välja kaks võimalikku stsenaariumi maismaa toitumise jaoks varajastes tetrapoodides. Üks stsenaarium hõlmas saagi haaramist lõugade abil ja selle tagasi vette tõmbamist, kus veevoolud ja lõualuud saaksid seda transportida ja töödelda. Teine stsenaarium hõlmas saagi töötlemist otse maismaal raputamise ja hammustamise kombinatsiooni abil, millele järgnes neelamine inertsiaalse transpordi abil.

Huvitaval kombel leiti uuringus, et vaatamata suhteliselt lihtsatele hammastele võis varastel tetrapoodidel olla imetajatega sarnane keeruline närimiskäitumine. See viitab sellele, et maismaa toitumine oli võimalik juba enne painduvate keelte väljakujunemist.

Uuring heidab valgust varajaste tetrapoodide toitumiskäitumisele veest maale üleminekul ja annab aluse edasistele uuringutele toitumiskäitumise arengu kohta varajastel selgroogsetel.

