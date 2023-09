Võimalik seos COVID-19 ja Alzheimeri tõve vahel

Hiljutine uuring on heitnud valgust potentsiaalsele molekulaarsele mehhanismile, mis võib selgitada SARS-CoV-2 viirusega nakatunud isikute kognitiivseid sümptomeid, sealhulgas "aju udu". Uuring viitab ka võimalikule seosele COVID-19 ja Alzheimeri tõve arengu või süvenemise vahel.

Cristina Di Primio ja tema kolleegide juhitud uuringus uuriti SARS-CoV-2 nakkuse mõju neuronaalsetele rakkudele ja hiiremudelitele. Töörühm keskendus valgule nimega Tau, mis on tuntud oma rolli poolest Alzheimeri tõve tekkes. Alzheimeri tõvega inimestel lähevad Tau molekulid sassi ja kleepuvad kokku neuronites.

Uuring näitas, et kui SARS-CoV-2 nakatab neuronaalseid rakke või hiire aju, interakteerub see Tauga, põhjustades protsessi, mida nimetatakse hüperfosforüülimiseks. See protsess hõlmab fosfaatrühmade lisamist Taule spetsiifilistes seondumiskohtades. Huvitav on see, et uuringus täheldatud hüperfosforüülimine peegeldas Alzheimeri tõvega patsientidel täheldatud fosforüülimise mustreid.

Lisaks avastasid teadlased nakatunud rakkude lahustumatus fraktsioonis Tau taseme olulise tõusu, mis viitab valgu patoloogilistele muutustele. On ebaselge, kas need muutused on viiruse otsene tagajärg või osa raku kaitsereaktsioonist.

Kuigi uuring annab väärtuslikku teavet võimaliku seose kohta COVID-19 ja Alzheimeri tõve vahel, on selle aluseks olevate mehhanismide täielikuks mõistmiseks ja kliinilise tähtsuse kindlakstegemiseks vaja rohkem uurida. Sellegipoolest rõhutavad need leiud COVID-19 pikaajaliste neuroloogiliste mõjude täiendava uurimise tähtsust.

Üldiselt aitab see uuring kaasa kasvavale hulgale tõenditele, mis viitavad sellele, et COVID-19 infektsioonil võib olla ka muid tagajärgi kui hingamisteede sümptomeid. SARS-CoV-2 ja Tau vastastikune mõju tekitab intrigeerivaid võimalusi tulevasteks uuringuteks ja terapeutiliste sekkumiste väljatöötamiseks.

Ajakirja viide: Di Primio, C. et al. (2023) Raske ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus 2 infektsioon põhjustab neuronites Tau patoloogilise signaali. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Märkus: originaalartikkel sisaldab üksikasjalikumat teavet ja sellele pääseb juurde ajakirja viite kaudu.)