Uued tõendid viitavad Kuu moodustumisele, mis on jäänud sügavale vahevöö säilmetele

Hiina ja USA teadlased on teinud murrangulise avastuse, mis tutvustab Kuu tekkele värsket vaatenurka. Hiljutised uuringud, mis avaldati ajakirjas Nature, näitavad, et kaks Maa sügavasse vahevöösse maetud tohutut objekti võivad olla jäänused Kuu loomisest umbes 4.5 miljardit aastat tagasi.

Kooskõlas valitseva teooriaga väidavad teadlased, et Kuu tekkis pärast seda, kui Marsi-suuruse planeedi nimega Theia põrkas kokku Gaia või varajase Maaga. See vägivaldne kokkupõrge paiskas Maa pealmise kihi kosmosesse, kus killud lõpuks ühinesid, et tekitada Kuu.

Rahvusvaheline meeskond, mis koosneb California tehnoloogiainstituudi, Arizona osariigi ülikooli ja Shanghai astronoomilise vaatluskeskuse (SHAO) teadlastest, on pakkunud selle hüpoteesi toetuseks veenvaid tõendeid. Nad oletavad, et Aafrika mandri ja Vaikse ookeani all on Maa alumises vahevöös kaks märkimisväärsete mõõtmetega ja madala seismilise kiirusega anomaaliat. Nad usuvad, et need anomaaliad võivad tuleneda Theia mantlimaterjalidest (nimetatakse TMM-ideks), mille tihedus on oma olemuselt 2–3.5 protsenti suurem kui proto-Maa vahevöö tihedus.

Kolossaalsete mõjude simulatsioonide abil on meeskond avastanud, et osa Theia vahevööst ühines ja püsis pärast Kuu moodustanud kataklüsmilist sündmust proto-Maa tahke alumise vahevööga.

Theia jäänuste üheks silmatorkavaks tunnuseks, mis sarnanevad kuukivimitega, on nende kõrge rauasisaldus, mis annab neile ümbruskonnaga võrreldes tihedama koostise. Pärast kokkupõrget vajusid need kümnete kilomeetrite pikkused tihedad laigud tõenäoliselt põhja ja kogunesid Maa tuuma ülaosas asuvatesse termokeemilistesse hunnikutesse, mis on lõpuks säilinud tänapäevani. Teadlased väidavad, et see protsess on Kuu sünnitanud hiiglasliku löögi loomulik tagajärg.

Selle avastuse tagajärjed ulatuvad kuuteadusest kaugemale. See pakub teadlastele uuenduslikku objektiivi, mille kaudu mõista Maa sisestruktuuri, selle pikaajalist evolutsiooni ja isegi sisemise päikesesüsteemi teket. Lisaks soovitab SHAO kaasautor Deng Hongping, et see uuring võiks anda väärtuslikku teavet meie enda päikesesüsteemist kaugemate eksoplaneetide elamiskõlblikkuse kohta.

FAQ:

K: Milline on Kuu tekkimise teooria?

V: Valitsev teooria viitab sellele, et Kuu tekkis pärast seda, kui Marsi-suurune planeet nimega Theia põrkas kokku Gaia või varajase Maaga.

K: Millised tõendid toetavad hüpoteesi Kuu moodustavate säilmete kohta Maa sügavas vahevöös?

V: Kahe mandrisuuruse madala seismilise kiirusega anomaalia olemasolu alumises vahevöös, vastavalt Aafrika mandri ja Vaikse ookeani all, peetakse võimalikuks tõendiks Theia vahevöö materjalidest, mis ühinesid pärast Kuu teket Maa vahevööga.

K: Kuidas võisid Theia säilmed tänapäevani säilida?

V: Pärast hiiglaslikku kokkupõrget vajusid Theia jäänuste tihedad plekid põhja ja kogunesid Maa tuuma ülaosas asuvatesse termokeemilistesse hunnikutesse, kus need on tõenäoliselt säilinud tänapäevani.