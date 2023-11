Sügavamad ülevaated Antarktika osooniaugust: keeruliste tegurite lahtiharutamine

Otago ülikooli teadlaste hiljutine uuring on toonud uut valgust Antarktika osooniaugule ning selle püsivale suurusele ja sügavusele viimase nelja aasta jooksul. Vastupidiselt levinud arvamusele ei pruugi klorofluorosüsivesinikud (CFC) olla murettekitava osoonikihi kahanemise eest vastutavad.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus uuriti osoonitaseme igakuiseid ja igapäevaseid muutusi erinevatel kõrgustel ja laiuskraadidel Antarktika osooniaugus aastatel 2004–2022. Juhtautor Hannah Kessenich, Ph.D. Füüsikaosakonna kandidaat paljastas, et osooniaugu pindala pole mitte ainult laienenud, vaid see on kevadega võrreldes ligi kahe aastakümne taguse ajaga oluliselt sügavamaks läinud.

Teadlased leidsid üllatavaid seoseid osoonisisalduse vähenemise ja Antarktika kohal polaarkeerisesse siseneva õhu muutuste vahel. See viitab sellele, et hiljutisi suuri osooniauke ei saa seostada ainult CFC-dega. Kuigi Montreali protokoll osoonikihti kahandavate ainete kohta on reguleerinud osoonikihti kahandavate kemikaalide tootmist ja tarbimist alates 1987. aastast, toob uuring esile osooniaugu teket soodustavate muude keeruliste tegurite olemasolu.

Kessenich rõhutas, et kuigi CFC-ga seotud osoonikihi kahanemisega tegelemisel on tehtud märkimisväärseid edusamme, on Antarktika osooniauk olnud üks suurimaid registreeritud viimase kolme aasta jooksul, kusjuures kaks aastat eelnevast viiest on samuti märkimisväärse suurusega. Tegelikult on 2023. aasta osooniauk juba ületanud eelmise kolme aasta suuruse, hõlmates üle 26 miljoni km2, mis on peaaegu kaks korda suurem kui Antarktika pindala.

Osooni varieeruvuse mõistmine on ülioluline selle olulise mõju tõttu lõunapoolkera kliimale. Antarktika osooniauk suhtleb õrna atmosfääri tasakaaluga, mõjutades tuulemustreid ja pinnakliimat, millel võivad olla kohalikud tagajärjed. Kessenich selgitas, et kuigi osooniauk on kasvuhoonegaaside mõjust kliimale eraldiseisev, mängib see olulist rolli UV-valguse jaotamisel ja soojuse säilitamisel atmosfääris.

Käsitledes muret äärmuslike UV-kiirte pärast, kinnitas Kessenich Uus-Meremaa elanikele, et Antarktika osooniauk ei ulatu üldiselt riigi kohal, kuna see asub peamiselt otse Antarktika ja lõunapooluse kohal. See seab uusmeremaalastele väiksema UV-kiirguse suurenemise riski.

Üldiselt tuletab see uuring meelde, et Antarktika osooniaugu keeruline dünaamika nõuab pidevat jälgimist ja mõistmist. Kuigi freoonide reguleerimine on andnud positiivseid tulemusi, on oluline uurida ja tegeleda mitmetahuliste teguritega, et tõhusalt hallata ja leevendada osooniaugu mõju kliimale ja piirkondlikele ilmastikutingimustele.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis põhjustab Antarktika osooniaugu?

Antarktika osooniauk on peamiselt tingitud klorofluorosüsivesinike (CFC) ja muude osoonikihti kahandavate ainete olemasolust. Kuid see hiljutine uuring viitab sellele, et osooniaugu tekkele võivad kaasa aidata ka keerulised tegurid, mis ei ole CFC-d.

2. Kas osooniauk on paranenud?

Kui Montreali protokoll on edukalt reguleerinud osoonikihti kahandavate kemikaalide tootmist ja tarbimist, siis uuringust selgub, et Antarktika osooniauk on viimase nelja aasta jooksul püsinud märkimisväärselt suur ja ületanud isegi varasemaid rekordeid.

3. Kuidas osooniauk kliimat mõjutab?

Osooniaugul on allavoolu mõju tuulemustritele ja pinnakliimale lõunapoolkeral. See võib mõjutada kohalikke ilmastikutingimusi ja mõjutada soojuse jaotumist atmosfääris.

4. Kas osooniaugu tõttu on oht, et UV-kiirgus suureneb?

Kuigi osooniauk võib Antarktika kohal põhjustada äärmuslikke UV-tasemeid, ei ulatu see üldiselt oluliselt kõrgemale sellistest piirkondadest nagu Uus-Meremaa. Sellistes piirkondades viibivad inimesed ei pea muretsema täiendava päikesekaitsekreemi pealekandmise pärast osooniaugu otsese mõju tõttu.

[Allikas: Otago ülikool]