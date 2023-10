Uuring leidis, et usuline kuuluvus ei mõjuta võrgupornograafia kasutamist Saksamaal

Ajakirjas Archives of Sexual Behavior avaldatud hiljutises uuringus on uuritud seost usulise kuuluvuse ja veebiporno kasutamise vahel Saksamaal. Uurijad kasutasid veebijälgimispaneeli andmeid koos küsitlusandmetega, et saada ülevaade erinevate usurühmade veebikäitumisest.

Vastupidiselt varasematele uuringutele, mis viitasid tugevale korrelatsioonile religioossuse ja pornograafia kasutamise vahel, näitavad leiud, et Saksa katoliiklased, protestandid ja usuliselt mitteseotud inimesed kasutavad tõenäoliselt veebipornograafiat. Teisest küljest on vähemususundite esindajad, nagu moslemid või õigeusklikud, vähem tõenäoline, et nad tegelevad veebipornograafiaga.

Uuring näitas ka vastandlikke tulemusi võrreldes teistes riikides tehtud uuringutega. Saksamaal ei vähenda protestantlik või katoliiklus märkimisväärselt veebiporno kasutamise tõenäosust, erinevalt sellistest riikidest nagu Ameerika Ühendriigid. Teadlased oletavad, et see erinevus võib olla tingitud Saksa kristlaste suhteliselt liberaalsematest hoiakutest.

Varasemate selleteemaliste uuringute üheks piiranguks on see, et see tugines suurel määral uuringute kaudu enesest aruandlusele, mis võib olla eelarvamuste ja ebatäpsuste objektiks. Veebi jälgimispaneeli andmete kasutamine annab objektiivsema ja täpsema mõõtmise üksikisikute võrgukäitumise, sealhulgas pornograafia kasutamise kohta.

Teadlased viitavad sellele, et selle uuringu tulemused seavad kahtluse alla varasemad eeldused ja rõhutavad alternatiivsete meetodite (nt veebijälgimise) kasutamise olulisust tundlike teemade (nt veebipornograafia) uurimiseks. Veebijälgimise andmetele tuginedes saavad teadlased mööda minna enda esitatud andmetega seotud piirangutest, tagades inimeste tegelikest võrgutegevustest põhjalikuma arusaamise.

Üldiselt aitab see uuring meie arusaamist usulise kuuluvuse ja veebiporno kasutamise vahelisest seosest Saksamaal. See rõhutab vajadust nüansirikaste uuringute järele, mis arvestaksid sellise käitumise uurimisel kultuurilisi ja usulisi erinevusi.

Allikas: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

