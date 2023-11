Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkaanipurske enneolematu mõju stratosfäärile

By

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkaani purskel 15. jaanuaril 2022 olid kaugeleulatuvad tagajärjed peale tsunamide põhjustatud kohese hävingu mitmes riigis. Harvardi John A. Paulsoni tehnika- ja rakendusteaduste kooli (SEAS) ja Marylandi ülikooli hiljutisest uuringust selgus, et purse muutis oluliselt stratosfääri keemiat ja dünaamikat, mille tulemuseks on rekordilised kadud osoonikihis. lõunapoolkeral.

Purse süstis tavaliselt kuiva stratosfääri erakordselt palju veeauru - umbes 300 miljardit naela. See ootamatu veeauru sissetoomine asetas stratosfääri kaardistamata territooriumile, kuna ükski varasem vulkaanipurse registreeritud satelliidiajaloos pole nii suures koguses veeauru atmosfääri paisanud.

Veeauru sissepritse koos vulkaani eralduva vääveldioksiidiga käivitas atmosfäärikeemias sündmuste ahela. Vääveldioksiid tekitas sulfaataerosoole, mis soodustas uute keemiliste reaktsioonide tekkimist. Need keemilised reaktsioonid koos veeauru olemasoluga põhjustasid laialdasi muutusi gaaside ja ühendite, sealhulgas osooni kontsentratsioonis.

Mõju osoonikihile oli kõige tugevam üheksa kuud pärast purset, oktoobris saavutas osoonikihi kahanemine enneolematu taseme. Temperatuuri, tsirkulatsiooni ja erinevate ühendite kontsentratsioonide muutused avaldasid stratosfäärile kaugeleulatuvat mõju, muutes selle purske suurimaks plahvatuseks, mis kunagi atmosfääris registreeritud.

Edaspidi plaanivad teadlased jätkata vulkaani mõju jälgimist 2023. aasta jooksul ja pärast seda. Eeldatakse, et veeauru kõrgenenud tase püsib stratosfääris mitu aastat, suurendades potentsiaalselt osoonikadu Antarktikas, kuna aur liigub troopikast lõunapoolkera poolusele.

See murranguline uurimus heidab valgust vulkaanipursete kaugeleulatuvatele tagajärgedele ja rõhutab vajadust nende mõju meie atmosfäärile ja kliimale jätkuva jälgimise ja mõistmise järele. Neid sündmusi uurides saavad teadlased nende mõjusid paremini ette näha ja leevendada, kaitstes lõpuks meie keskkonna õrna tasakaalu.

FAQ

K: Mis on stratosfäär?

Stratosfäär on Maa atmosfääri kiht, mis asub umbes 8–30 miili kõrgusel maapinnast. See on koht, kus asub kaitsev osoonikiht.

K: Kuidas mõjutas Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkaanipurse stratosfääri?

Purse süstis stratosfääri tohutul hulgal veeauru, põhjustades olulisi muutusi selle dünaamikas ja keemias. Need muutused põhjustasid osoonikihis enneolematuid kaotusi kogu lõunapoolkeral.

K: Mis on sulfaataerosoolid?

Sulfataerosoolid on väikesed osakesed, mis koosnevad sulfaatühenditest. Nad mängivad atmosfääri keemias üliolulist rolli ning võivad mõjutada kliimat ja õhukvaliteeti.

K: Kui kaua püsib kõrgendatud veeauru tase stratosfääris?

Eeldatakse, et veeaur püsib stratosfääris kõrgel mitu aastat, suurendades potentsiaalselt osoonikadu Antarktikas, kui see liigub lõunapoolkera pooluse poole.

K: Miks on oluline mõista vulkaanipursete mõju atmosfäärile?

Vulkaanipursete mõju uurimine atmosfäärile aitab teadlastel paremini ette näha ja leevendada nende sündmuste mõju. See aitab kaasa ka meie arusaamisele kliimamuutustest, õhukvaliteedist ja meie keskkonna õrnast tasakaalust.