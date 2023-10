Asteroid 33 Polyhymnia: salapärane ja ülitihe üksus

Tucsonis asuva Arizona ülikooli teadlased tegid asteroidi 33 Polyhymnia uurides hämmastava avastuse. See Kreeka pühade hümnide muusa järgi nime saanud asteroid on oma uskumatu tiheduse tõttu äratanud astrofüüsikute huvi. Tegelikult on 33 Polyhymnia nii tihe, et teadlased oletavad, et see võib koosneda elementidest, mida perioodilisuse tabelis ei leidu.

Maal tundmatu koostisega asteroidide võimalus on eriti oluline nende jaoks, kes tegelevad kosmose kaevandamisega. Väärismetallide, näiteks kulla, asteroidide kaevandamisest huvitatud ettevõtted peavad selliste elementide olemasolu väga intrigeerivaks.

Ajakirjas The European Physical Journal Plus avaldatud uuringus klassifitseerisid teadlased 33 Polyhymnia kompaktseks ülitihedaks objektiks (CUDO) ja leidsid, et selle mõõdetud tihedus on suurem kui mis tahes teadaoleval elemendil Maal. Nad oletavad, et see asteroid võib koosneda ülirasketest elementidest, mida inimesed varem ei tuvastanud.

Nende hüpoteetiliste elementide tihedus oleks isegi suurem kui osmiumil, mis on praegu teadaolevalt kõige tihedam looduslikult esinev stabiilne element. Umbes 164 aatomarvuga ületaksid need elemendid tiheduse poolest osmiumi.

Arizona ülikooli meeskond uuris elementide omadusi, mille aatomnumber on suurem kui perioodilisustabelis. Kuigi nad uurisid selliseid elemente nagu osmium ja teised, mis on kunstlikult toodetud suurema aatomiarvuga, ei suutnud nad leida ühtegi massitihedusega, mis võiks olla aluseks 33 Polyhymnia vaatlustele.

Teadlased tegid ettepaneku, et kui ülirasked elemendid on piisavalt stabiilsed, võivad need eksisteerida tihedate asteroidide, nagu 33 Polyhymnia, tuumades. See avab põnevad võimalused meie päikesesüsteemi asteroidide koostise edasiseks uurimiseks ja mõistmiseks.

NASA hiljutised jõupingutused asteroidide uurimiseks ja nende proovide saamiseks on kooskõlas Arizona ülikooli leidudega. Esimese asteroidiproovi edukas taastamine asteroid Bennust, samuti kosmoselaeva Psyche startimine metallilise asteroidi Psyche uurimiseks rõhutab nende taevakehade uurimise tähtsust. Need missioonid võivad anda väärtuslikku teavet asteroidide moodustumise ja koostise kohta, andes valgust meie päikesesüsteemi varasele ajaloole.

Allikad:

– Arizona ülikooli teadlased, The European Physical Journal Plus