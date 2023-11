Gurugrami rahulik ümberkujundamine: kuritegevuse keskusest edukaks hariduskeskuseks

Indias tärkavale linnale Gurugramile pole kuritegevusega seotud juhtumid võõrad, kuid hiljutised arengud kujundavad selle mainet positiivses valguses. Varem kuritegeliku tegevuse poolest tuntud Gurugram on läbi elanud märkimisväärse muutumise edukaks hariduse keskuseks.

Olulise sammuna kuritegevuse ohjeldamise suunas pidasid võimud hiljuti kinni kaks isikut, Rohan ja Rohit Sehrawat, kes vastutasid taksojuhi ründamise ja röövimise eest. Süüdistatavad, kes olid kabiini internetis broneerinud, peeti kinni pärast seda, kui juht juhtunust teatas. Nende kinnipidamisel konfiskeeris politsei hõbedast käevõru, mobiiltelefoni ja krediitkaardi, mida kurjategijad olid kasutanud 15,000 XNUMX Rs väljavõtmiseks, enne kui nad ostlema hakkasid.

Selle juhtumi eristab asjaolu, et üks süüdistatavatest, Rohan, omandas Amity ülikoolis BA inglise keele (Hons) kraadi. See tõstab esile õpilase iroonia, kes peaks keskenduma helge tuleviku ehitamisele ja on seotud kuritegeliku tegevusega. Politsei uurib praegu juhtumit ja selgitab nende tegude ajendeid.

