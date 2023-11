Merepõhja kaevandamise ettenägematu mõju meduusidele: vapustav avastus

Merepõhja kaevandamine, arenev tööstusharu, mille eesmärk on kaevandada väärtuslikke mineraale ookeanipõhja metallilistest "sõlmedest", on tekitanud mereteadlaste seas muret selle võimaliku kahju pärast süvamere elustikule. Hiljutine katse, mis viidi läbi kaevandamistegevuse mõju hindamiseks mereorganismidele, on näidanud ootamatuid mõjusid tavalistele meduusidele, andes valgust merepõhja kaevandamise kaugeleulatuvatele tagajärgedele.

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring keskendus kiivri meduusidele ja kasutas uurimislaeval spetsiaalseid paake, et simuleerida kaevandustegevusest tulenevaid tingimusi. Teadlased avastasid, et need želatiinsed olendid ilmutasid märkimisväärset tundlikkust settevoogude suhtes, mis jäljendavad merepõhja kaevandustegevusest põhjustatud häireid. Meduusid reageerisid setete olemasolule tugevamalt, mis mõjutas nende ellujäämist ja heaolu.

Kuigi kaevandusettevõtted väidavad, et merepõhja kaevandamine pakub maavarade kaevandamisele keskkonnasõbralikumat lähenemisviisi kui maismaa kaevandamine, on mereteadlaste seas endiselt muret selle võimaliku mõju pärast alauuritud ökosüsteemidele. Sügav ookean on suures osas veel uurimata ja merepõhja kaevandamise tagajärjed mereelustikule, eriti veesambas elavatele elustikule, pole veel täielikult teada.

Juhtteadur dr Helena Hauss Norra uurimisinstituudist Norce rõhutas eksperimentaalse uuringu olulisust, öeldes, et globaalselt levinud organism valiti selleks, et replitseerida reaalseid tingimusi ja hinnata mõjusid mereelustikule igakülgselt.

Uurimise käigus pidid teadlased meduuside valgustundlikkuse tõttu töötama ainulaadsetel asjaoludel. Seetõttu viidi katsed läbi öösel uurimislaeva pardal asuvas pimedas laboris. Teadlased lõid pöörlevad mahutid, mis taastoosid mineraalide kaevandamisel kasutatavate veealuste sõidukite põhjustatud setete häireid ja ringlust vees.

Eksperiment, mis on osa Euroopa projektist iAtlantic, näitas intrigeerivaid tulemusi. Kui meduusid puutusid kokku setetega ja kattusid, tekitasid nad kaitsereaktsioonina liigselt lima. See energiamahukas kaitsemehhanism juhtis ressursid toitumisest ja liikumisest eemale, mõjutades nende üldist vormisolekut. Meduusidelt võetud proovide edasine analüüs näitas ägeda stressi tunnuseid, sealhulgas haavade paranemisega seotud geenide aktiveerumist.

Need leiud rõhutavad kiivri meduuside ja teiste veesambas olevate olendite haavatavust. Nende õrnad, želatiinsed kehad on kohandatud keskveepiirkonna ohutusega, kus läbipaistvus ja bioluminestsents mängivad kommunikatsioonis olulist rolli. Süvamere kaevandamisest tulenevad muutunud tingimused võivad tõenäoliselt häirida ökosüsteeme, milles need organismid on arenenud.

On selge, et enne ulatuslikku merepõhja kaevandamist on otsustava tähtsusega edasised uuringud ja võimalike mõjude hoolikas hindamine. Teadlased, poliitikakujundajad ja tööstuse sidusrühmad peavad tegema koostööd, et saada põhjalik arusaam pikaajalistest tagajärgedest, et tagada meie õrnade mereökosüsteemide kaitse.

