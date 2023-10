Taevakõrge reostus: Maa stratosfäärist leiti kosmosejäätmete jälgi

Teadlased, kes analüüsivad stratosfääris asuvalt uurimistasandilt kogutud andmeid, on teinud üllatava avastuse – pisikesed metallitükid ja eksootilised elemendid mahavisatud kosmoselaevadelt. Uuringus, mille viis läbi National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) koos Purdue ülikooli ja Leedsi ülikooliga, leiti, et ligikaudu 10% stratosfääri osakestest on alumiiniumi ja muid metalle. Kõige ootamatumate elementide hulgas olid nioobium ja hafnium, mis on haruldased elemendid, mida selles atmosfääri piirkonnas tavaliselt ei leidu. Nende päritolu mõistatus lahendati, kui elemendid leiti satelliitidelt ja raketivõimenditest, mis kasutavad neid kuumakindlates suure jõudlusega sulamites.

Uurimistöös kasutati üksikute õhuosakeste kogumiseks ja keemiliseks analüüsimiseks spetsiaalset instrumenti nimega PALMS (osakeste analüüs laserspektromeetria abil), mis paigaldati uurimislennukile. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringu eesmärk oli uurida aerosooliosakesi stratosfääris. Stratosfäär, Maa atmosfääri teine ​​kiht, on koduks osoonikihile, mis kaitseb planeeti kahjuliku ultraviolettvalguse eest.

Kuigi kosmoserämpsu tekitatud saaste hulk võib tunduda väike, kuna viimase viie aasta jooksul on orbiidile saadetud üle 5,000 satelliidi ja enamik neist võib lõpuks uuesti atmosfääri siseneda, on vaja mõista, kuidas see mõjutab stratosfääri aerosoole. Organisatsioon OrbitingNow, mis jälgib kosmoseobjekte, jälgib praegu umbes 8,000 madalal Maa orbiidil olevat objekti, mis lõpuks atmosfääris põlevad.

See uurimus tõstab esile kosmoseuuringute seninägematut mõju Maa keskkonnale ja kosmosejäätmete vastutustundliku kõrvaldamise tähtsust. Mõistmine, kuidas kosmoserämps meie atmosfääri mõjutab, on ülioluline nii meie planeedi kaitsmiseks kui ka kosmosetehnoloogia jätkusuutlikuks arenguks.

