Astronoomid jälgivad hämmastava heledusega enneolematut kosmilist plahvatust

Astronoomide meeskond on hiljuti olnud tunnistajaks erakordsele kosmilisele sündmusele, mis on teadlasi kogu maailmas segadusse ajanud. Seda haruldast nähtust, mida tuntakse helendava kiire sinise optilise transiendina (LFBOT), on täheldatud esimest korda ja see on pannud teadlased vastuseid otsima.

LFBOT, nimega "Tasmaania kurat", leidis aset naabergalaktikas, mis asus meie planeedist umbes 1 miljardi valgusaasta kaugusel. Erinevalt supernoovadest, mis nädalate või kuude jooksul järk-järgult tuhmuvad, saavutavad LFBOT-id kiiresti oma maksimaalse heleduse ja kahanevad seejärel kiiresti mõne päeva jooksul.

Tasmaania kuradi tohutu heledus on teadlasi segadusse ajanud, kiirgades energiat, mis võrdub 100 miljardi päikese omaga. Astrofüüsik Jeff Cooke Swinburne'i tehnikaülikoolist ja ARC gravitatsioonilainete avastamise tippkeskusest (OzGrav) Austraalias ütles: "Sellist sündmust pole kunagi varem nähtud."

Alates 2018. aastast on täheldatud vaid käputäis LFBOT-e, mis kõik esinevad galaktikates, kus tähed aktiivselt moodustuvad. Astronoomiaringkond ei ole nende haruldaste juhtumite aluseks oleva mehhanismi osas kindel.

Uuringu juhtiv autor Anna YQ Ho, Cornelli ülikooli astronoomia abiprofessor, selgitas: "LFBOT-id on juba omamoodi veider, eksootiline sündmus, nii et see oli veelgi veidram." Suure hulga eralduva energia allikas jääb teadmata.

Tasmaania kuradi LFBOT-i avastamine ja selle korduv põletamine on tekitanud teadlastes veelgi rohkem küsimusi. Uuringu tulemused avaldati hiljuti ajakirjas Nature. Teadlased kasutasid põletamise avastamiseks kogu maailmas muljetavaldavat 15 teleskoopi.

FAQ

Mis on LFBOT?

LFBOT ehk helendav kiire sinine optiline transient on kosmilise plahvatuse tüüp, mis särab eredalt sinises valguses, saavutab oma maksimaalse heleduse ja tuhmub mõne päeva jooksul.

Mille poolest erineb LFBOT supernoovast?

Erinevalt supernoovadest, mille hämardumine võib võtta nädalaid või kuid, saavutavad LFBOT-id kiiresti oma maksimaalse heleduse ja seejärel vähenevad heledus lühikese aja jooksul.

Mis on Tasmaania kuradi LFBOTis ainulaadset?

Tasmaania kuradi LFBOT on esimene korduva LFBOT-i korduva süttimise juhtum. See kiirgab hämmastavalt palju energiat, mis võrdub 100 miljardi päikese energiaga.

Mis on Tasmaania kuradi LFBOTi energia allikas?

Teadlased ei ole praegu teadlikud mehhanismist, mis vastutab Tasmaania kuradi LFBOT-i massilise energia vabanemise eest.