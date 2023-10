Päikesesüsteemi tihedad asteroidid võivad olla valmistatud ülirasketest elementidest, soovitab uuring

Hiljutine uuring viitab sellele, et mõned meie päikesesüsteemi asteroidid võivad koosneda looduslikult esinevatest "ülirasketest elementidest", mis jäävad perioodilisuse tabelis loetletud elementidest kaugemale. Need asteroidid, mida tuntakse kompaktsete ülitihedate objektidena (CUDO-dena), on tihedamad kui ükski Maal looduslikult esinev element.

Üks neist CUDO-dest on 33 Polyhymnia, mis asub peamises asteroidivöös Marsi ja Jupiteri vahel. Selle asteroidi tihedus on teadlasi juba aastaid hämmingus tekitanud, kuna selle väiksus ei võta arvesse selle tohutut tihedust. Varasemad uuringud näitasid, et tumeaine osakesed võivad tihedust seletada, kuid uus uuring viitab sellele, et vastutavad perioodilisuse tabelist väljapoole jäävad tundmatud keemiliste elementide klassid.

Teadlased on arutanud, kas oganessonist, perioodilisuse tabeli raskeimast elemendist raskemad elemendid võivad looduslikult esineda ja olla stabiilsed. Need ülirasked elemendid on väga radioaktiivsed ja lagunevad millisekundite jooksul. Varasemad uuringud on aga näidanud, et perioodilisuse tabelis on "stabiilsuse saar", kus ülirasked elemendid aatomnumbriga 164 võivad eksisteerida lühikest aega ilma kiire lagunemiseta.

Kasutades teoreetilist mudelit, mida nimetatakse Thomas-Fermi mudeliks, arvutasid teadlased hüpoteetiliste üliraskete elementide aatomistruktuuri ja tiheduse. Nad leidsid, et elementide, mille aatomnumber on 164 lähedal, oleks tihedus sarnane polühymnia 33 tihedusega. See viitab sellele, et ülirasked elemendid, kui need on olemas, võivad selgitada CUDO-de tihedust.

Nende asteroidide täpse koostise ja üliraskete elementide olemuse väljaselgitamiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Kui see kinnitatakse, tõstataks üliraskete elementide olemasolu meie päikesesüsteemis uusi küsimusi nende tekke kohta ja selle kohta, miks pole neid avastatud väljaspool asteroide.

Definitsioon: ülirasked elemendid – ülirasked keemilised elemendid, mille aatomnumber on suurem kui 104.

Definitsioon: Tumeaine – hüpoteetiline ainevorm, mis arvatavasti moodustab olulise osa universumi kogumassist, kuid ei interakteeru valguse ega muu elektromagnetkiirgusega.

Definitsioon: kompaktsed ülitihedad objektid (CUDO-d) – termin, mida kasutatakse asteroidide kirjeldamiseks, mis on tihedamad kui ükski Maal looduslikult esinev element.

