Parasiidid manipuleerivad peremeesorganismidega varastatud geenide abil, uuringud

RIKENi biosüsteemide dünaamika uuringute keskuse teadlased on avastanud põneva meetodi, mida parasiidid kasutavad oma peremeesorganismide manipuleerimiseks: varastatud geenid, mis on omandatud horisontaalse geeniülekande kaudu. Ajakirjas Current Biology avaldatud uuring näitab, et parasiitidel on võime oma ellujäämise ja paljunemise nimel peremeesorganismi käitumist manipuleerida.

Üks näide sellisest manipuleerimisest on näha hobusejõhvi usside puhul. Need ussid sünnivad vees ja toetuvad nende kuivale maale toimetamiseks veeputukatel. Kui nad jõuavad oma maapealsete peremeeste juurde, nagu ritsikad või mantis, manipuleerivad ussid nende käitumisega, et tagada nende viimine tagasi vette, kus nad saavad oma elutsüklit jätkata. Kuigi varasemad uuringud on soovitanud molekulaarset mimikri kasutamist parasiitide poolt, on selle nähtuse täpne mehhanism jäänud tabamatuks.

Selle teema valgustamiseks uurisid teadlased geeniekspressiooni Chordodes'i hobusejõhvist ussis, kui see manipuleeris oma mantis-peremehega. Nad avastasid, et uss ekspresseeris manipuleerimise ajal intensiivsemalt üle 3,000 geeni, mis näitab peremeesorganismi närvisüsteemi mõjutavate valkude tootmist. Seevastu geeniekspressioon mantise ajus jäi nakatamata mantitega võrreldes muutumatuks.

Seejärel pöörasid teadlased tähelepanu peremeesorganismi manipuleerimisega seotud geenide päritolule. Nad leidsid, et paljud hobusejõhvi usside geenid olid märkimisväärselt sarnased mantisi geenidega. See viitab sellele, et geenid saadi horisontaalse geeniülekande kaudu, mille käigus geenid kanduvad organismide vahel ilma paljunemiseta. Horisontaalsel geeniülekandel võivad olla olulised evolutsioonilised tagajärjed, võimaldades organismidel kiiresti omandada uusi geene või funktsioone.

Täiendav analüüs toetas ideed, et hobusejõhvi usside puhul täheldatud molekulaarne mimikri on mantisi horisontaalse geeniülekande tulemus. Uurijad leidsid, et peremeesorganismi manipuleerimisega seotud võtmegeenid ühtisid mantisi omadega, kuid puudusid või olid erinevad hobusejõhvist usside liikide puhul, mis ei kasuta mantise peremeesorganisme. Need mimikrigeenid, eriti need, mis on seotud neuromodulatsiooni, valguse külgetõmbe ja ööpäevase rütmiga, näivad mängivat peremeesorganismi manipuleerimisel üliolulist rolli.

Horisontaalset geeniülekannet on bakterites laialdaselt täheldatud antibiootikumiresistentsuse kujunemise mehhanismina. Selle protsessi avastamine mitmerakuliste organismide seas pakub väärtuslikku teavet evolutsiooni kohta. Teadlased loodavad kasutada karvaussi mudelina horisontaalse geeniülekande edasiseks uurimiseks ja meie arusaamise parandamiseks evolutsioonilisest kohanemisest.

Allikad:

- Originaaluuring: Current Biology, "Horisontaalne geeniülekanne võimaldab käitumuslikku matkimist ja pakub parasiitne nemomorfis peidetud kohanemist"

– RIKENi biosüsteemide dünaamika uurimiskeskus: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/