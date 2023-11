Vampiiritähed: Triple Star Systems edukas

Astrofüüsika on pikka aega olnud lummatud tähtede mitmekesisusest ja nende ainulaadsest käitumisest. Kui mõned tähed eelistavad üksildast eksistentsi, siis teised moodustavad paare või isegi rühmitusi. Kuid erinevate tähtede paigutuste hulgas on omapärane tüüp, mida tuntakse vampiiritähtedena ja mis on leitud, et nad õitsevad kolmekordsetes tähesüsteemides.

Ühendkuningriigi Leedsi ülikooli teadlaste hiljutised uuringud on sellele intrigeerivale nähtusele valgust toonud. Analüüsides Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia satelliidi andmeid, mis on uurinud peaaegu kahte miljardit taevaobjekti, avastasid teadlased tõendeid, mis viitavad sellele, et vampiiritähed, tuntud ka kui Be tähed, kipuvad eksisteerima kolmekordse tähe süsteemides.

Be-tähed on B-tähtede alamhulk, mida iseloomustab nende kiire pöörlemine ja nende ümber olev tähtkujuline ketas. Nendel kuumadel, heledatel, sinivalgetel tähtedel on sageli teine ​​kaastäht. Kuid uuringud näitasid, et Be-tähtedel on tavaliste B-tähtedega võrreldes vähem kaaslaste tunnuseid.

Selle saladuse lahti mõtestamiseks uurisid teadlased teistsugust andmekogumit ja leidsid, et Be-tähtedel võib nende süsteemis olla kolmas täht, mis toimib "tuttava vampiirina". Selle lisatähe olemasolu võib sundida kaastähte ablavale Be-tähele lähemale, mille tulemuseks on selle atmosfääri ammendumine. Kolmas täht, mis on kaugemal, võib tuvastamisest kõrvale hiilida, selgitades nende puudumist esialgses andmekogumis.

Need leiud rõhutavad tähtede moodustumise ja evolutsiooni keerukust, rõhutades mitte ainult kaksiktähesüsteemide, vaid ka kolmekordsete tähesüsteemide uurimise tähtsust. Juhtteadur René Oudmaijer märgib, et viimase kümnendi jooksul on astronoomid mõistnud binaarsuse tähtsust tähtede evolutsioonis. Kuid tõendid viitavad sellele, et nüüd tuleb kaaluda kolmekordse tähe süsteemide rolli.

Kuna astronoomid jätkavad öötaeva uurimist uuenduslike tehnoloogiate, nagu Gaia, abil, saab selgeks, et tähtede uurimine nõuab mitmemõõtmelist vaatenurka. Kolmekordsetes tähesüsteemides õitsevate vampiiritähtede avastamine annab täiendava ülevaate meie universumi põnevast ja mitmekesisest olemusest.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on vampiiritähed?

V: Vampiiritähed, tuntud ka kui Be tähed, on kiiresti pöörlevad tähed, millel on ringikujuline ketas. Neid nimetatakse vampiiritähtedeks, kuna nad sifoonivad oma kaaslasest tähe atmosfääri.

K: Mida uurimistöö vampiiritähtede kohta paljastas?

V: Uuringud näitasid, et vampiiritähed ehk Be-tähed kipuvad eksisteerima kolmekordsetes tähesüsteemides. Nendel tähtedel on kolmas kaastäht, mis mängib rolli kaasstaari sundimisel vampiiritähele lähemale.

K: Miks on kolmekordse tähe süsteemide uurimine oluline?

V: Tähtede moodustumise ja evolutsiooni keerukuse mõistmiseks on ülioluline mitte ainult kaksiktähesüsteemide, vaid ka kolmekordsete tähesüsteemide uurimine. Kolmekordse tähe süsteemid annavad täiendava ülevaate universumi mitmekesisest olemusest.

K: Kuidas see uuring läbi viidi?

V: Teadlased analüüsisid Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia satelliidi andmeid, mis on uurinud ligi kaks miljardit taevaobjekti. Uurides Be tähtede ja nende kaaslaste liikumist öötaevas, suutsid nad tuvastada kolmanda tähe olemasolu süsteemis.

K: Mida see avastus astrofüüsika jaoks tähendab?

V: See avastus toob esile tähesüsteemide keerukuse ja vajaduse mitmemõõtmelise perspektiivi järele astrofüüsikas. Kolmiktähesüsteemide rolli mõistmine lisab tähtede tekke ja evolutsiooni uurimisele uue mõõtme.