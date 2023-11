Tähtede pöörlemise ja eksoplaneetide vaheliste seoste uurimine

2013. aastal läbi viidud murrangulises uuringus avastasid teadlased Kepleri missiooni andmeid analüüsides, et kiiresti pöörlevate peremeestähtede ümber pole lähedal asuvaid planeete. Kiiresti edasi 2022. aastani, lisades Kepleri ja Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) andmeid, on see tähe pöörlemisperioodi (Prot) ja planeedi orbiidi perioodi (Porb) diagramm täidetud. Püüdes sellesse teemasse süveneda, on teadlased uuesti läbi vaadanud Kepleri planeetide peremeestähtede Prot ekstraheerimise ja klassifitseerinud need nende spektritüübi alusel, mille tulemuseks on intrigeerivad järeldused Proti ja Porbi suhete kohta.

Erapooletu analüüsi tagamiseks kasutati selles uuringus ainult kinnitatud eksoplaneetide süsteeme. Teadlased kasutasid tähe-planeedi evolutsioonikoodi ESPEM (Planeedisüsteemide ja magnetismi evolutsioon), et simuleerida eksoplaneetide süsteemide populatsiooni ja võrrelda neid vaatlustega. Oluline on märkida, et simulatsioonid keskendusid eranditult süsteemidele, kus üks planeet tiirleb ümber põhijada tähe, välja arvatud kahendsüsteemid, arenenud tähed ja mitmest planeedist koosnevad süsteemid.

Nii vaatlused kui ka simulatsioonid näitasid kiiresti pöörlevate tähtede ümber tiirlevate lähiplaneetide märkimisväärset nappust, kusjuures selle puuduse ulatus varieerub sõltuvalt tähe spektritüübist (F, G ja K), mis on massi asendusnäitaja. see tähtede näidis. Huvitaval kombel muutub selle puuduse piir spektritüübi ja massiga. Temperatuuri ja massi suurenedes näib dearth nihkuvat lühemate Prot väärtuste poole, jättes mulje väiksemast puudusest.

Selles uuringus võeti arvesse ka mudelisse integreeritud realistlikke moodustumise hüpoteese, samuti loodete ja magnetilise migratsiooni täpset käsitlemist. Neid tegureid arvesse võttes suutsid teadlased saada väärtuslikku teavet eksoplaneetide süsteemide moodustumise ja evolutsiooni käigus toimuvate füüsikaliste protsesside kohta.

